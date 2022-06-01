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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701419/أسرة-الننى-تحتفل-بعقد-قران-شقيقته-بالغربية

فى جو مليىء بالبهجة أحتفلت أسرة لاعب المنتخب المصرى، ونادى أرسنال الإنجليزى محمد الننى بعقد قران شقيقته بمسجد عبد الحى خليل بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، حضره عدد من نجوم الكرة، وزملاء الننى، بالأضافة إلى الجيران وبعض الأهالى .

حيث قدموا التهنئة لكابتن ناصر الننى، والد العروسة متنمين لهم حياة سعيدة، وعى والد اللاعب جميع الحاضر لحضور حفل الزفاف في 11 يونيو الحالي، مؤكدا على تواجد عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني.

أسرة الننى تحتفل بعقد قران شقيقته بالغربية

وأشار ناصر الننى، أن الفرحة فرحتين بتجديد عقد اللاعب، وعقد قرآن ابنته، حيث كان يتمنى حضور اللاعب محمد النني كونه الشقيق الأكبر للابنته، ونظرا لارتباطه بمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، وأنه كان يتمنى حضور ابنه اللاعب عقد قران شقيقته، وبنسبة كبيرة سيحضر حفل الزفاف، المقرر إقامته في إحدى القاعات بمدينة المحلة، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصريه واللاعبين القدامى.