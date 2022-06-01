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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701418/محافظ-الشرقية-يلتقي-رئيس-مجلس-إدارة-صندوق-التنمية-الحضرية-التابع-لرئاسة-مجلس-الوزراء

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وجاء ذلك لبحث أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والجاري تنفيذه بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق لإقامة مشروع إسكان متوسط في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير المناطق العشوائية

وبدأ المحافظ الإجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تليق بقاطنيها مشيدا بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والصندوق لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير 9 مناطق خطرة بمراكز ومدن المحافظة وجاري الإنتهاء من تطوير اخر منطقة بمركز أبو حماد بالتنسيق مع شركة الكهرباء وصندوق التنمية الحضرية وذلك تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

مشروع التطوير العمراني

وخلال الإجتماع تم استعراض موقف تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والجاري تنفيذه بمنطقتي كفر الحمام والحريري بالزقازيق ليتم التشديد علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وتليفونات بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة 2 قاعدة للكوبري علي ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والايسر لتوسعة الطريق المؤدي لمشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مروري جديد لخدمة أهالي المنطقة.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بمدينة الزقازيق يسير بخطي ثابته ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد، لافتاً إلى أنه من المقرر إقامة كورنيش في اتجاه المباني بمشروع إسكان كفر الحمام لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المكان.

المحافظة جادة في تطوير المناطق العشوائية

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة جاده في تطوير المناطق العشوائية والاستفادة منها مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية على مبادرته لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين