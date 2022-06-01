انت الان تتابع تفاصيل خبر النقل قلبت .. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث بطريق السويح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701415/النقل-قلبت--مصرع-شخص-وإصابة-8-آخرين-فى-حادث-بطريق-السويح

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق السويس الصحرواي اتجاه القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

دوت الخليج

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق السويس الصحراوي ، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نصف نقل ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المتوفي والمصابين لمستشفي السلام والبنك الاهلى.

معاينة الحادث

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما ادى لانقلاب السيارة ، مما أدي الي توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.

مصرع سيدة وأصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بكفر الشيخ

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص في حادث انهيار منزل سكني بقرية طاهر التابعة لكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وهرعت قوات الأمن واسعاف كفر الشيخ، الى موقع الحادث وتم نقل المتوفاة والمصابين الى المستشفى.

أسماء المصابين

وتبين بالفحص مصرع حنان محمد ابراهيم، 40 سنة، وإصابة كل من تيسير ابراهيم عباده طاهر، 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الايسر، و هدير عرفه محمد ، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفه محمد، 6 شهور، باشتباه نزيف بالمخ، وخيريه ابراهيم عباده طاهر، 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم عبد الشفيع، 58 سنه، باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.