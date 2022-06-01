رسميا زهران رئيسا..لجنة شؤون الأحزاب تعتمد المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701408/رسميا-زهران-رئيسالجنة-شؤون-الأحزاب-تعتمد-المؤتمر-العام-للحزب-المصري-الديمقراطي-الاجتماعي

دوت الخليج

لجنة شؤون الأحزاب تعتمد فريد زهران رئيسا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

وقالت اللجنة في منشور لها:" بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة، قررت لجنة الأحزاب السياسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/5/2022ؤ التأشير بسجلات الحزب لدى اللجنة بقرارات المؤتمر العام للحزب والمنعقد بتاريخ 6/5/2022، والذي أسفر عن انتخاب محمد فريد سعد زهران رئيساً للحزب.

وكان فريد زهران برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الانتخابات التي أجريت في السادس من مايو الماضي، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وحصل فريد زهران، الذي ترأس قائمة "التقدم" على 520 صوتا، فيما حصل الدكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الذي ترأس قائمة "التغيير" على 229 صوتا وحصلت الدكتورة نجلاء قطب عضو الهيئة العليا للحزب، التي ترأست قائمة "الاستقلال" على 18 صوتا.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد عقد مؤتمره العام؛ لانتخاب رئيس الحزب، والأعضاء المكملين للهيئة العليا، بالإضافة إلى الهيكل القيادي للحزب.

وتنافس على رئاسة الحزب بهذه الانتخابات فريد زهران رئيس الحزب الحالي، والدكتور حنا جريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، والدكتورة نجلاء قطب عضو الهيئة العليا للحزب على رأس قائمة "الاستقلال"، كما عقد الحزب مؤتمره العام بعد أن أنهى مرحلة الانتخابات القاعدية في 19 أمانة جغرافية.