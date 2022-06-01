المنتخب يستبعد حجازي أمام غينيا ورحلة إلى إسبانيا تحدد موقفه من مباراة إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:29 مساءً - حضر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، إلى معسكر المنتخب وخضع لكشف طبي تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب الفريق.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع الجهاز الطبي، السماح للاعب باستكمال برنامج تأهيله في أسبانيا على أن تتم متابعته خلال هذه الفترة، وفي حالة التأكد من سلامته وجاهزيته تماما، سيتم الاستعانة به في مباراة إثيوبيا يوم 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا " كوت ديفوار 2023" والمباراة الودية أمام كوريا الجنوبية يوم 14 من نفس الشهر.

وأنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة توقيع العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري ، مع الاتحاد الكوري متضمنة السفر على متن طائرة خاصة لتسهيل عودة البعثة عقب المباراة مباشرة فجر يوم 15 يونيو ، إلى القاهرة وانضمام اللاعبين لأنديتهم والاستعداد لاستئناف بطولة الدوري الممتاز .

وتمت مراجعة الترتيبات الخاصة بالسفر و المباراة مع السفارة الكورية بالقاهرة ،كما تم التواصل مع سفارة مصر بكوريا الجنوبية ممثلة في السفير خالد عبد الرحمن لعمل الترتيبات اللازمة لإستقبال البعثة.

من ناحية أخرى، يعقد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في ودية الفراعنة أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري و الاستقرار على الأسماء يوم السبت المقبل .

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي عن موعد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية أمام المنتخب الوطني المصري، والمقرر إقامتها الشهر المقبل، على ملعب سيول كأس العالم.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" إن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويخوض منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات ودية خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل.