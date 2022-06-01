وزيرا الإنتاج الحربي والهجرة يشهدان توقيع اتفاقية لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:28 مساءً - شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي بإستخدام مادة " البيوريت" وذلك بين " شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ( مصنع ١٨ الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة " نالكو مصر".

ويأتي ذلك في إطار ختام فاعليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يعقد بمصر خلال الفترة من ٣١ مايو حتى ١ يونيو ٢٠٢٢ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار "مرسي"، أن العمل على استخدام مادة البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحى خلال الفترة المقبلة سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر، مضيفًا أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ( مصنع 18 الحربى ) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا العقد مع شركة "نالكو مصر".

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و يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات (تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

وأضاف أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة هي استخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية، وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما ثمن الوزير "مرسي"، المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي في كافة " مؤتمرات مصر تستطيع" موجهًا في ذلك الشكر والتقدير للسفيرة / نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة ،مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

وعلى هامش مراسم التوقيع أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الأزمة الأقتصادية العالمية والتي أثرت سلبًا ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن في أسواق العمل بما يساهم في إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

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من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبا الي جنب مع الصناعات الدفاعية مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الإتفاق بين " شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و شركة نالكو مصر، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات "مصر تستطيع"، وخاصة النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة".

وأكدت "مكرم"، أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ساهمت خلال السنوات الماضية في تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بعدد " 19" وزارة وهيئة معنية " مما جعل لهم دورًا في (٥) مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، وتم تنفيذ نحو (30) نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات "مصر تستطيع" في ربط أبناءنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأم للاستفادة من خبراتهم العميقة في المجالات المختلفة .

ومن جانبه أشار المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة " البيوريت" بتنقية المياه من كافة انواع الطحالب ومعالجتها، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق استخدام هذه المادة علي احد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان واثبتت التجربة نجاح كبير ما ادي إلي اعتمادها في المعالجة من " وزارة الصحة".

وأعرب "عمران"، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

وبدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، على حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

ووقع على عقد الاتفاق من جانب وزارة الإنتاج الحربي الكيميائي، السيد حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، ومن جانب شركة نالكو المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر.