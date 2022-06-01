وزيرة الهجرة تكرم المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:28 مساءً - كرمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة في اليوم الثاني من الموتمر.

وبدأت فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بانعقاد الجلسة الحوارية السابعة من جلسات المؤتمر تحت عنوان "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب. وأدار الجلسة د. أحمد رستم الخبير المصري بالخارج.

وانطلق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور وزراء الهجرة والصناعة والتجارة والإنتاج الحربي والنقل وقطاع الأعمال والبترول والبيئة، والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و الٌإسكان.

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.