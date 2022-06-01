وزيرة الهجرة: مؤتمر مصر تستطيع حقق التواصل المباشر مع علماؤنا بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:28 مساءً - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن المصريين في الخارج من الخبراء والعلماء كانوا في الماضي عندنا يريدون مشاركة خبرتهم مع الدولة المصرية لم يكن يعرفون اين الطريق، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الوزارة ليعطى القناة الشرعية للخبراء والاساتذة في الخارج للتواصل مع الدولة.

وأضافت في الكلمة الختامية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مساء اليوم: "كان زمان العالم والخبير في الخارج اللي عاوز يوصل للوزير، كان هناك شخص يقول له هوصلك بالمسؤل وكانت هذه الشخصية لها اجندة خاصة وعندما يكتشف العالم ان هذا الشخص له اهداف شخصية، يعود الخبير للخارج، والان في مصر تستطيع اصبح الخبراء يشاركون ويتواصلون مع المسؤلين الحكوميين

ووجهت الوزيرة التحية إلى وزير الانتاج الحربي اللواء محمد احمد مرسي، موضحة أن الوزارة لها دوما نصيب الاسد في سلسلة مصر تستطيع ودائما بابها مفتوح لكل عالم وخبير مصري بالخارج.

وأشارت الى ان الحديث عن مصر تستطيع ليس كلام فقط وانما افعال كما راينا ذلك في عدة بروتوكولات تم توقيعها على هامش المؤتمر.

وأعربت عن سعادتها بنهاية الموتمر بعد انعقاده على مدار يومين بجلسات مكثفة في مختلف التخصصات وكل ذلك اتى بثماره وسيعود على مصر بالخير.