وزير التعليم يوافق على زيادة المبالغ المخصصة للقائمين على فصول خدمات الثانوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:28 مساءً - وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على زيادة المبالغ المخصصة للقائمين بالعمل على فصول الخدمات الثانوية العامة المسائية لكل من الوحدة المدرسية واللجنة الفرعية واللجنة العامة على أن يراعى عند الصرف عدم تجاو المبالغ المحصلة فعلياً لكل وحدة مدرسية على حده.

المبالغ المخصص اللجنة العامة

-رئيس اللجنة حد أقصى 750 جنيه شهرياً.

-الأعضاء حد أقصى 600 جنيه شهرياً.

-المستعان بهم حد أقصى 450 جنيه شهرياً.

-العمال حد أقصى 300 جنيه شهراً بحد أقصى ثلاث عمال.

-السائقين حد أقصى 300 جنيه شهرياً بحد أقصى سائقين.

-الزيارات حد أقصى 50 جنيه للزيارة الواحدة.

وأكد وزير التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنه يؤل فائض حصيلة فصول الخدمات الثانوية العام المسائية إلى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويكون الصرف منه بموافقة اللجنة المركزية لفصول الخدمات للثانوية العامة المسائية في حدود الرصيد المتاح.ونوه إلى أنه يتم ضم مدير التعليم الثانوي بالمديرية إلى الجنة العامة ومدير التعليم الثانوي بالإدارة إلى اللجنة الفرعية ويتم صرف سلفة تشغيل لكل مدرسة بحد أقصى ثلاث آلاف جنيه لا غير على أن يتم تسوية السلفة بمعرفة اللجنة الفرعية بالإدارة التعليمية.