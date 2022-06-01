تجديد ثقة.. أمير التلوانى مديرا تنفيذيا لهيئة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة الهيئة رقم (51)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية أداء دور الهيئة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

وناقش الاجتماع، نقل تبعية مدرسة حورس الثانوية الفنية للتمريض "أرمنت سابقا" الإدارية والفنية للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة بالإجماع على نقل التبعية وضمها تحت مظلة مدارس ومعاهد رعاية الفنية للتمريض.

وقام الدكتور أحمد السبكى، بتكليف المدير التنفيذى للهيئة، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مع اللجنة الخاصة بحصر الأصول بوزارة الصحة والسكان لنقل التبعية، ومن ثم تطويرها وتأهيلها وفقا لنماذج ومعايير مدارس ومعاهد رعاية الفنية للتمريض، مشيرا إلى أنها بلغت 8 مدارس ومعاهد فنية حتى الآن بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وكلف مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمستشفيات الهيئة، بإعداد دراسة متكاملة لمدارس التمريض بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، وذلك لإعداد الخطط المستقبلية لضم تلك المدارس وتطويرها من حيث البنية التحتية بما يتوافق مع مستوى معاهد رعاية الفنية للتمريض، وتوفير مستوى عال من التعليم والتدريب الطبى المتميز بها، وازدياد الإقبال عليها، لتخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوى، وإتاحة المزيد من الفرص التعليمية الفنية بكفاءة وجودة عالمية.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذى للميكنة والتحول الرقمى للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى الانتهاء من أعمال الميكنة بأكثر من 117 منشآة صحية تابعة للهيئة مميكنة بالكامل ما بين مراكز ووحدات طب أسرة ومستشفيات ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

ولفت، إلى أنه جارى العمل للميكنة والتحول الرقمى للخدمات بباقى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، من حيث إعداد البنية التحتية للمنشآت وتدريب القوى البشرية وتفعيل التطبيقات، لضمان تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة وأداء العمل بكفاءة وجودة أعلى، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على إنشاء مركز للدواء بالمقر الرئيسى للهيئة، ومراكز تابعة له بالفروع والمستشفيات بمحافظات التأمين الصحى الشامل، يضم وحدة لليقظة الدوائية، ليختص بإعداد ومراجعة قواعد البيانات الخاصة بالأدوية وتحديثها بشكل مستمر مع هيئة الدواء المصرية، وليصبح أداة تنسيقية لإبلاغ هيئة الدواء المصرية عن أية مضاعفات أو أعراض جانبية مسجلة للأدوية التى يتم تداولها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وكلف مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، ممثل نقابة الصيادلة بالمجلس، بإعداد تصور كامل لإنشاء مركز الدواء، ووضع آلية عمل وحدات اليقظة الدوائية بما يضمن التنسيق بين تلك الوحدات وهيئة الدواء المصرية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على مساواة العاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل فيما يتعلق بصرف الوجبات الغذائية، وذلك للعاملين الذين يقضون أكثر من 12 ساعة عمل متواصل داخل تلك المنشآت لخدمة وعلاج المرضى.

عقد الاجتماع، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور حسين خيرى، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جمال رطبة المستشار المالى والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.