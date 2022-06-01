انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من طليقة خالد عليش بعد حصوله على حكم برؤية ابنته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /701414/أول-تعليق-من-طليقة-خالد-عليش-بعد-حصوله-على-حكم-برؤية-ابنته

استشهدت المذيعة ميما الشامي بآية قرانية، في أول تعليق لها بعد حصول طليقها المذيع خالد عليش على حكم برؤية ابنته اليوم الأربعاء.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من طليقة خالد عليش على حصوله على حكم رؤية.

خالد عليش يحصل على حكم برؤية ابنته

حصل الإعلامي المصري خالد عليش على حكم قضائي من محكمة الأسرة في مصر، يمكنه من رؤية ابنته 11 ساعة أسبوعياً.

واستطاع عليش أن يحصل على هذا الحكم عقب فترة خلاف استمرت عامين مع طليقته ميما شامي. وحكمت المحكمة للإعلامي المصري أن يرى ابنته 11 ساعة يوم الجمعة.

خالد عليش يكشف تفاصيل الخلافات مع طليقته

وعلق خالد عليش على الحكم الذي صدر لصالحة، قائلاً: "انا خدت حكم تاريخي يارب يتنفذ على خير، وتاريخي لأنه أحسن حكم ممكن آخذه في ظل ظروف قانون الأسرة السيئ لحين تعديله، واللي طلع الحكم قاضي مش واحد صاحبنا ف ده معناه أن الراجل قرأ وفهم وبيدي لكل واحد حقه، لكن جه الوقت اللي أقول فيه اللي جوايا".

وأضاف الإعلامي المصري في تدوينة طويلة على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "حسبي الله و نعم الوكيل، أنا خصيم لكل واحد أو واحدة حتى يوم الحساب ساعدوا بشكل مباشر أو غير مباشر، أني ما اشوفش بنتي بطريقة إنسانية، كل حد كبير أو صغير جريت وراه بالمكالمات عشان أشوف أي حلول ودية، حتى الحركات والجروبات النسوية اللي بيدافعو عن الست و خلاص، أي حد بيكتب تعليق وهو مش فاهم حاجة".

وعبر عليش عن استيائه بسبب منعه من رؤية ابنته بسبب الخلافات التي حدثت مع طليقته: قائلاً: "فاض بي الكيل، والعمر بيعدي، واستحملت الكثير من الاتهامات الباطلة، وعلاقتي ببنتي بتبوظ يوم بعد يوم، وأنا ملتزم بكافة الالتزامات المادية ناحيتها من أول يوم كاملة، وزيادة كمان عن المستوى المادي والاجتماعي اللي عايشين فيه، ومع ذلك استحملت كتير وما ردتش، أنا لا حول لي ولا قوة حاولت مع كل الحلول الرسمية وغير الرسمية، تعبت من اللف في دوائر مغلقة".

وكشف خالد عليش عن رغبته في الحصول على فرصة ثانية حتى يحظى بعلاقة طيبة مع ابنته "تعبت من نظرة والدي ووالدتي المريضة اللي نفسهم يشوفو حفيدتهم ومش قادر اعملهم ده، أنا أوحش رجل في العالم ولكن ما استحقش إني ما يكونش عندي فرصة أتكلم وأخرج معاها وأفسحها عشان علاقتي بيها تبقي كويسة، محدش يقولي أنت السبب عشان سيبت ماماتها، أنا ووالدتها كان في بينا عشرة طيبة وأيام كتير حلوة ولكن لم يحالفنا التوفيق في النهاية، وكل شيء نصيب والانفصال كان برغبتها قبل رغبتي".