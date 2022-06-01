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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /701411/بقيمة-221-مليون-يورو-البرلمان-يناقش-اتفاقية-قرض-بنك-الاستثمار-الأوروبى-لتمويل-خط-سكة-حديد-طنطا---المنصورة--دمياط--الإثنين-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.

دوت الخليج البرلمان يناقش اتفاقية قرض بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل خط سكة حديد «طنطا - المنصورة – دمياط».. الإثنين أهدف الاتفاقية يهدف المشروع إلى تحديث السكة الحديدية لخط طنطا - المنصورة – دمياط بطول ۱۱۹ كيلو متراً . نطاق المشروع يشمل نطاق المشروع الآتى : -تحديث المسار المزدوج : طنطا - المنصورة بطول ( 54 كم ) . -مضاعفة المقاطع أحادي المسار المنصورة - دمياط ( 65 كم ) ، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا - المنصورة - دمياط بالكامل . -شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية ، بما في ذلك خط طنطا - المنصورة – دمياط .

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