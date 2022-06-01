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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /701406/إلهام-شاهين-تهنئ-هالة-صدقي-بعيد-ميلادها-صديقة-عمري

حرصت النجمة القديرة إلهام شاهين، على تهنئة الفنانة هالة صدقي، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأربعاء 1 يونيو، متمنية لها دوام السعادة.

دوت الخليج يرصد تهنئة إلهام شاهين لصديقتها هالة صدقي بعيد ميلادها.

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد هالة صدقي

نشرت إلهام شاهين صورة جمعتها بهالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا صديقة عمري، ربنا يسعدك ويفرح قلبك، وتكون سنة حلوة عليكي"

إلهام شاهين تنعي سمير صبري

على الصعيد الآخر، نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان سمير صبري، حيث أكدت أنه كان من ألطف وأجدع الشخصيات التي قابلتها في حياتها.

وأَضافت في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة «mbc مصر»: «سمير صبري له بصمة في حياتنا وعلى عائلاتنا فهو كان من أجدع القلوب التي في الكون كله».

وردًا حول ما أثير عن وجود مشاجرة وقت جنازة الفنان سمير صبري قالت الفنانة إلهام شاهين: «لا أعلم شيئًا عن هذا الأمر، فأنا خرجت من المسجد، وركبت سيارة الفنانة ليلي علوي، ورحلنا، فأنا لست موجودة في الواقعة من الأساس»

نعت الفنانة هالة صدقي ، الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.

ونشرت هاله صدقي صورة تجمعها بالراحل سمير صبري عبر حسابها على انستجرام وكتبت: للاسف خبر وفاه العزيز الغالي نزل علي كالصاعقه ، كان نعم الصديق الوفي المخلص لكل اصدقائه ، قلبي مش عارفه يفرح الله يرحمه.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اول امس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى والفنانة درة وليلى علوى وإلهام شاهين وميرفت أمين ونادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، والإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء عامر.