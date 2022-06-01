انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهات برلمانية لوزيرى الصناعة والبيئة بالبرلمان الإسبوع المقبل..ومناقشات لضريبة الأطيان و«أحكام النقض» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /701405/مواجهات-برلمانية-لوزيرى-الصناعة-والبيئة-بالبرلمان-الإسبوع-المقبلومناقشات-لضريبة-الأطيان-وأحكام-النقض

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزيرة التجارة والصناعة (يوم الأحد 5 يونيو)،وطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة (يوم الإثنين 6 يونيو)

دوت الخليج

ويوم الثلاثاء تشهد الجلسة مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة تضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

مواجهات برلمانية لوزيرى الصناعة والبيئة بالبرلمان الإسبوع المقبل..ومناقشات لضريبة الأطيان و«أحكام النقض»

كما تضم مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

وتضم المناقشات اتفاقيات دولية تضم قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022، وقرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.

مواجهات برلمانية لوزيرى الصناعة والبيئة بالبرلمان الإسبوع المقبل..ومناقشات لضريبة الأطيان و«أحكام النقض»

أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.