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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /701403/طليقة-خالد-عليش-مهمل-فى-رعاية-بنته-أثناء-الرؤية-ويستغلها-على-السوشيال-لتحقيق-أرباح

أثار الحكم الصادر من محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر لصالح الإعلامي خالد عليش بإلزام مطلقته بتمكينه من رؤية صغيرته منها لمدة 11 ساعة أسبوعيًا يوم الجمعة، العديد من التساؤلات الكثيرة بينه وبين مطلقته، والتى بدورها أصدرت بيان صادر من مكتب محاميها المستشار القانوني عبد الفتاح نصار، محامي ميما الشامي، طليقة الإعلامي خالد عليش.

بيان طليقة خالد عليش

وقالت دفاع طليقة خالد عليش فى البيان: في ظل السعي المحموم علي زيادة نسبة المشاهدات وتعظيم مكاسب قنوات السوشيال ميديا وما يسمي الريتش – وهو ما ادي بالبعض الي استغلال أي شيء وكل شيء لكسب التعاطف وتعظيم المشاهدات وتحقيق التريندات وقد دأب الطرف الاخر علي استغلال ذلك بإشاعة الأكاذيب التي من شأنها الانتشار بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع وما يعقب ذلك من ردود من المشاهدين والمتابعين له تسيء الي السيدة/ ميما الشامي، وحتي الامس امتنعت السيدة/ ميما الشامي عن الرد علي تلك المهاترات والاتصالات الصحفية الواردة اليها احتراما لحرمة الحياة الخاصة وحرصا منها علي عدم الانخراط في تلك الترهات، إلا انها فوجئت اليوم بقيام الطرف الاخر بنشر بوست علي صفحاته تناولها بالعديد من الأكاذيب التي أدت الي الإساءة اليها وخاصة في ردود المتابعين لصفحاته – والتي نوضحها فيما يلى :

أولا : ان السيدة / ميما الشامي لم تمنعه من رؤية ابنته وكانت تمكنه من رؤيتها كل يوم جمعة لمدة 11 ساعة طبقا للاتفاق فيما بينهما - ولكنه هو الذي عمد الي اهمال رعاية الصغيرة بوجوه مختلفة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 2323 في 12/2/2021

ثانيا: امتنع عن الانفاق علي الصغيرة الامر الذي ادي الي لجوء السيدة/ ميما الشامي الي القضاء للحكم بإلزامه بأداء النفقات المقررة بالحكم الصادر بتاريخ 27/6/2021 في الدعوي رقم 1335 لسنة 2021 اسرة أكتوبر وقد صدر الحكم بالإلزام الا انه يتقاعس حتي الان عن سداد العديد من الالتزامات الواردة بالحكم.

ثالثا : بمجرد علم الطرف الاخر بإقامة الدعوي السابقة عمد الي إقامة دعوي رؤية برقم 1552 لسنة 2021 وهو يعلم يقينا ان دعاوي الرؤية يتم الحكم بها بالرؤية داخل مراكز الشباب الا انه لم يحضر الرؤية بالرغم من حضور الصغيرة للتنفيذ اكثر من مرة وهو ما اضر بنفسيتها اكثر واكثر.

رابعا : الحكم الصادر بالرؤية لمدة 11 ساعة أسبوعيا لم يكن ليصدر لولا موافقة السيدة/ ميما الشامي علي مدة الرؤية وتوقيعها علي ذلك بعقد الاتفاق وهو مايؤكد حرصها علي نفسيه طفلتها وعلاقتها بوالدها الا ان ذلك يتم استغلاله بشكل سيء علي صفحات التواصل الاجتماعي للإساءة اليها بواسطة الطرف الاخر

وأخيرا فان الطرف الاخر هو من اضطرنا الي نشر ذلك البيان ردا علي محاولات الإساءة المتواصلة الامر الذي معه سيتم نشر الحقائق للجميع تباعا مؤيدة بالمستندات مع احتفاظ السيدة/ ميما الشامي بحقها في الملاحقة القضائية لكل من يحاول الإساءة اليها والتشهير بها.

حكم لصالح خالد عليش برؤية ابنته 11 ساعة كل يوم جمعة

وكانت قد أصدرت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر حكم لصالح الإعلامي خالد عليش بإلزام مطلقته بتمكينه من رؤية صغيرته منها لمدة 11 ساعة أسبوعيًا يوم الجمعة.

ترجع وقائع الدعوى إلى أنه بعد انفصال الإعلامى عن طليقته، أراد حل الأمور بطريقة ودية فحرر عقد اتفاق مع طليقته وأسرتها، قرر فيه التزامه بكافة نفقات ومصاريف الطفلة الصغيرة، مقابل السماح له برؤية ابنته بطريقة أدمية، وبعيدًا عن مراكز الرؤية.

وتابعت الدعوى أنه رغم التزام الإعلامى خالد عليش بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد و تتحايل علي الية تنفيذه فاضطر الي اللجوء للمحكمة و التي بدورها أصدرت حكم رؤية في مركز شباب، وهو ما يضر به وبطفلته الصغيرة وحاول عليش جاهدا بعدم تنفيذه و الوصول لحل ودي مع الام بدون جدوى مما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة مرة اخري و توضيح الامر لهيئة المحكمة.

تداول الدعوى أمام محكمة الأسرة

تم تداول الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، حيث حضر الإعلامي خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية نجلته الصغيرة.

وقدم شعبان سعيد المحامى بالنقض ودفاع "عليش" خلال الجلسة ما يفيد بتسديد موكله لكافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، والزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة