انت الان تتابع تفاصيل خبر حسن إبراهيم رئيساً لـ شركة إيزي كريدت للتمويل متناهي الصغر.. خبرة واسعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /701413/حسن-إبراهيم-رئيسا-لـ-شركة-إيزي-كريدت-للتمويل-متناهي-الصغر-خبرة-واسعة

تولى حسن إبراهيم منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ شركة إيزي كريدت للتمويل متناهي الصغر فهى من أشهر الشركات المتخصصة في تمويل الشركات متناهية الصغر وتتمتع بشهرة واسعة ومصداقية لدى العملاء وحصلت شركة إيزى كريدت مؤخرًا على التراخيص النهائية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعتبر تولية حسن إبراهيم رئيس للشركة خطوة جديدة لتقدمها، ويستعرض دوت الخليج كل التفاصيل عن حسن إبراهيم وسر اختياره لرئيساً لـ شركة إيزي كريدت

حسن إبراهيم رئيس شركة إيزي كريدت للتمويل متناهي الصغر

جاء اختيار حسن إبراهيم لكونة شخصية تتمتع بخبرات واسعة في مجال التمويل متناهي الصغر، فضلاً عن أنه أشهر الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

مناصب شغلها حسن إبراهيم

تولى منصب المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل لمدة 6 سنوات منذ أكتوبر 2016 وحتى فبراير 2022.

شركة إيزي كريدت

تعتبر شركة إيزي كريدت رقم 16 بالسوق المصرية التي تمارس أنشطة التمويل متناهي الصغر وجاء اختيارها بعد موافقة الهيئة مؤخرا على منح شركة فيني على الرخصة النهائية.

أنشطة شركة إيزي كريدت

تتميز شركة إيزي كريدت بتمويل المشروعات متناهية الصغر والمقصود بها الآتي: