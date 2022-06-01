الرئيس السيسي يطلع على نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة مدبولي إلى الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:23 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصري الحكومى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني، الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة.