نقابة الأطباء: مجلس الصحة المصري سيكافح الأوبئة ويوفر العلاج | فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:22 مساءً - قال الدكتور محمد سلامة جاد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن دور الأطباء في مواجهة أزمة كورونا، وقام برعاية احتفالية يوم الطبيب لمدة عامين، وهذا يدل على تكريم الرئيس للأطباء.

وأضاف "جاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما عُرض عليه زيادة رواتب الأطباء لـ5 آلاف جنيه كأساسي، فقال الرئيس: "الأطباء تستاهل 10 آلاف جنيه، ولكن الدولة في حاجة لوقت لتطبيق هذه الزيادة".ولفت إلى أن الأطباء جزء يعايش آلام وآمال هذا الوطن، ومن هذا المنطلق يعيش الأطباء في ألم على أمل في تحسين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة بناءً على وعد رئيس الجمهورية. وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هيئة التدريب الإلزامي كانت تتبع رئيس الوزراء بشكل مباشر، ونظرًا لخطورة الموقف وأهمية الأطباء، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتغيير المسمى لمجلس الصحة المصري، ونقل تبعيته لرئيس الجمهورية مباشرًة، وهذا الأمر حدث منذ عدة أشهر.

وأضاف "جاد"، أن المجلس سيعمل على مكافحة الأوبئة، وتوفير العلاج، والتدريب ووضع الخطط، موضحًا أن هيئة الشراء الموحد كانت تعتمد في البداية على العلاقات، وكان الشراء غير قائم على الشفافية، ولكن مجلس الصحة المصري هو من سيقوم بهذا الأمر بشفافية، في إطار العمل على الحفاظ على الطبيب والمواطن المصري، وتذليل سبل الدراسة والتدريب لجموع الأطباء.