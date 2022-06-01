جلسة الذكاء الاصطناعى بمؤتمر مصر تستطيع تناقش خطة مواكبة العصر الرقمى

جدة - نرمين السيد - وبحث المشاركون بالجلسة ترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد فى مجال الذكاء الاصطناعى إقليميا وعالميا، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب.

من جانبه، قال محمد عبدالكريم، رئيس مركز الصناعات بوزارة التجارة والصناعة إن القيادة السياسية مهتمة بالصناعة وتحفيزها، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية، موضحا أن الوزارة حريصة على العمل وفقا لأحدث المعايير وتشجيع التنافسية واستخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، فى إطار تعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة فى الفترة المقبلة، وتعزيز الشراكات داخليا وخارجيا، والاهتمام بالأبحاث المختلفة والتطوير الاقتصادى الناتج عن ذلك، مع مبادرة 100 مليار صادرات.

وأكد رشيق المراغى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة "صافى كواليتى سوفت وير"، على إنشائه الشركة الرائدة فى مجال برامج الهندسة الإنشائية فى كندا من 35 عاما، وهى تعمل فى مجال التطوير والأبحاث وتنافس أكبر شركات العالم، مضيفا أن هناك بعض التطبيقات التكنولوجية التى يمكن استخدامها فى الوصول إلى تصميمات هندسية، حيث إن الشركة لديها تطبيق متخصص فى تصميم وتقييم الكبارى، ولدينا برنامج متكامل لإنشاء الكبارى، مؤكدا أن أهمية التطبيق الخاص بالشركة سوف تظل قائمة لعشرات السنوات المقبلة نظرا لاعتماده على أنظمة مبتكرة.

وأضاف المراغى، أن شركة SAFI تستهدف: توفير البرامج التكنولوجية لطلاب الهندسة الإنشائية فى الجامعات المصرية، تسهيل استخدام برامج SAFI فى المشروعات الوطنية، تمهيد لفتح فرع لشركة SAFI لتوفير فرص عمل للمتخرجين من الجامعات بالشراكة مع الحكومة المصرية، تصدير هذه التكنولوجيا الواعدة للدول الأفريقية والعربية بالشراكة مع مصر، تطوير موقف مصر على خريطة التكنولوجيا البرمجيات العالمية فى مجال الهندسة الإنشائية والصناعية.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد العدل، خبير الذكاء الاصطناعى بالولايات المتحدة، أن التحول الرقمى لا مفر منه، ولكن علينا الانتباه لمخاطره أيضا، وقال إن التوأمة الرقمية والبيانات الكبيرة Big Data مصطلحات علينا فهمها جيدا، ومعرفة الأطر التنفيذية للمدن الذكية وسلاسل الإمداد، وكذلك المواصلات الذكية، موضحا أنه مع اختلاف المسميات فعلينا معرفة المحاور المختلفة من اختيار المنصات والسبل المعرفية للتنفيذ وأطر التعاون المختلفة لتحديد الأهداف التى نسعى لتحقيقها.

وتابع العدل أن علينا اختيار فرق وتدريبها على بنود استراتيجية واضحة للتحول الرقمى وتحديثها باستمرار، فى ظل مساعى الانتقال الرقمى فى الجمهورية الجديدة، موضحا أن كل طفرة كبيرة بدأت صغيرة فعلينا أن نبدأ فى التقنيات الرقمية فالمستقبل يفتح أبوابه.

وعن تأثير التحول الرقمى على مجال السياحة، أوضحت رضوى حزين، مسئول أول صناعة البرمجيات والقائم بأعمال رئيس شركة "إماراتيك"، أن الحركة السياحية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بدءا من إتاحة البيانات أو الحجوزات أو توفير التكنولوجيا المختلفة لتحسين قطاع السياحة، ومنها المطارات والتى تعد الأكثر تأثيرا على الصورة الذهنية التى يتبناها السائح عند الحضور والمغادرة.

وتابعت أن هناك أنظمة محاكاة لاستقبال الضيوف أو تنظيم البرامج وكذلك النواحى الأمنية، ومن بينها بصمة الوجه وما توفره من بيانات عن المسافرين والاستعداد لمختلف الأنواع من المسافرين، وكذلك إمكانية تتبع المسافرين فى حالات تستدعى ذلك، مضيفة أن علينا التخطيط على المديين القصير والطويل وتغيير الثقافة ونشر الوعى لتعريف الجمهور بكل الجوانب اللازم معرفتها، ووضع السيناريوهات المختلفة بجانب تحليل البيانات وصولا إلى بيانات تصحيحية، وفقا لمعايير مختلفة.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو عوض الله، مؤسس ورئيس شركة زير للذكاء الاصطناعى والمتخصص فى البنية التحتية بالولايات المتحدة، أن الذكاء الاصطناعى يدفعنا للإجادة والإتقان، وهو صديق لنا فى كثير من الأحيان، مثل خرائط جوجل مثلا، ودوره فى الطب والمحاسبة وغيره من المجالات، وأضاف أن طفرة ستحدث فى الذكاء الاصطناعى خلال العشر سنوات المقبلة، وما يمكن أن يؤديه من مهام وتحليل البيانات المختلفة والخروج بنتائج، وتابع أنه فى 2013 لم يكن الذكاء الاصطناعى يفهم اللغة إلا مثل طفل فى عمر 7 سنوات، بينما الآن يفهم كالبالغين، بل وقادر على فهم الأحداث والربط والتحليل، واستعرض تجربة Zir، والذى يعطى نتائج فى غاية والدقة والذكاء، حيث يفهم معنى الكلام المكتوب وليس مجرد البحث بالكلمات.

فيما أكدت الدكتورة يمنى عبد الرحمن، أستاذ الأمن الإلكترونى بالكلية الحربية الألمانية فى ميونخ، أننا قادرون على ارتياد هذه المجالات ولدينا العقول والخبرات لذلك، وأوضحت أهمية التحول الرقمى والتوعية بأهمية الأمن الرقمى والخصوصية، مشيدة بثراء مصر البشرى ولدينا خبراء وطاقات ومهارات يمكن الاستفادة منها، وتابعت د. يمنى أنها فخورة بالمبادرات التى تطلقها مصر للتحول الرقمى.

بدوره، أشار الدكتور علاء علوانى، مستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشؤون الصناعة وبروفيسور الصناعات وهندسة الأنظمة، إلى بعض النماذج الناجحة فى تطبيق الشبكات الإبداعية، مثل النموذج الألمانى والذى بدأ عام 1949، والتايوانى والذى بدأ 1973 والسنغافورى عام 1991، والأمريكى عام 2012م، مشيدا أيضا بتجربة itida فى مصر، والتى يمكن الاستفادة منها للتعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء، مضيفا أن سبيلنا لتطور فى هذا المجال يعتمد على التدريب والمتابعة وتوفير الفرص التعليمية والدراسية للشباب وتوفير دعم للبحث العلمى فى هكذا مجالات وكذلك الشراكات المختلفة مع الدول التى سبقتنا فى هذا المجال.

وتابع: "علينا تحديد نماذج أعمال والبدء بصبر وهدوء حتى نحقق أهدافنا، دون الاصطدام بالبيروقراطية، والاستعانة بخبرائنا فى هذه المجالات أيضا وصولا لأحدث تقنيات العلم، ولابد من تحديد التكنولوجيا التى يمكن تطويعها فى مصر بما يخدم التنمية الاقتصادية"، لافتا إلى أنه يجب أن نستغل ما نمتلكه وتوسيع الشبكات القائمة، كما يجب استغلال كوادرنا البشرية من المصريين سواء بالداخل أو الخارج، وأن هناك أساتذة مصريين بأكبر الجامعات فى العالم لتعليم الأجيال المقبلة بجانب ضرورة تطوير المناهج".

وعن تسويق التكنولوجيا، أوضح د. رامى عازر أن شركته متخصصة فى تدوير المخلفات وتحويل ذلك لعمل تجارى مربح باستخدام التكنولوجيا، مضيفا أن شركته Papyrus Australia تسعى لاستخدام التقنيات التكنولوجية ومن بينها استخدام مخلفات شجر الموز وتحويله إلى صناعات مختلفة، والتى يوضح أن مصر بها نحو 100 ألف مكان وتمثل نحو 5 ملايين طن سنويا، لم يكن يتم الاستفادة منها، غير أنه حاليا صارت التكنولوجيا تقدم الحلول وتحولها لمنتجات صديقة للبيئة.

وعن التكنولوجيا التجارية Technology Commercialization، أوضح أنه من المهم تدريب كوادر لتجعل التكنولوجيا تدر أرباحا لمن يعمل فيها، بحسب تطويعها وجعلها ملائمة لاحتياجات البيئة للاستفادة من مختلف الاستثمارات فى هذا المجال.

فيما قال د. طارق الترجمان مدير عام شركة HELOIS لاستثمار رؤوس الأموال فى فرنسا: "بدأنا الاستثمار فى شركات التكنولوجيا منذ 7 سنوات تقريبا، ولم يكن هناك أنظمة تمويل والآن تطور الأمر كثيرا"، مشيرا إلى أن عدد التليفونات الذكية فى مصر زاد بقوة وهو يعكس مدى التقدم التكنولوجى، وأصبح هناك شركات مصرية أسسها شباب مصريون وحققوا معدلات نمو عالية جدا. وأضاف أن الشركات العالمية تسعى للاستثمار فى مصر للاستفادة من مميزات السوق، وطالب بضرورة دعم الأفكار والابتكار لجذب مزيد من الاستثمارات وصناديق الاستثمار المتخصصة فى التكنولوجيا.

وقال إن الشرائح الرقمية يمكن استخدامها فى العديد من العمليات الحسابية، وتطوير العديد من القطاعات، معربا عن تطلعه بأن يكون هناك فرصة لطلاب الجامعات للتدريب على مثل هذه الأنظمة الحديثة وربطها بالصناعة.

من ناحيته، أوضح الدكتور باسل مفتاح، عضو لجنة الاستثمار بشركة "دبى أنجيل إنفستورز" وشريك فى "جلوبال فنتشرز"، أنه فى عام 2022 جاءت مصر فى المرتبة الثالثة فى الاستثمارات، لذلك من المهم جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشروعات الخاصة ودعم رواد الأعمال ومشاركة المعلومات وفهم معطيات السوق، وتابع أن لدينا فجوة فى التعليم الرقمى، ولكن الشباب المصرى لديه الكفاءة للتعلم واكتساب الخبرات، وهناك الكثير من النماذج، وهو أمر مهم جدا من التدريب والتأهيل.

وعن التوسع فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قال مفتاح إن السوق الخليجى ثرى والسوق الأفريقى مهم لأنه بكر والفرص فيه مواتية، بخلاف السوق الأوروبى حيث تبدوالفرص فيه صعبة.

فيما أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلومات ومستشار وزير الاتصالات، أن الجامعة لديها شراكات عالمية وتمتلك أنظمة تكنولوجيا عالية، ومتواجدة فى مدينة المعرفة، موضحة أن الجامعة تخصصية لكنها تشمل كلية الهندسة بفروعها التكنولوجية المختلفة وكلية أخرى لعلوم الحاسب وكذلك كلية ادارة الأعمال، كما أن وزارة الاتصالات وفرت برامج للجامعات الأخرى برامج "بناة مصر"، متوقعة أن يحدث ذلك نقلة نوعية فى مستوى الخريجين وسوق العمل فى مصر.

وأوضح الدكتور حازم نبيل، نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، أنه فخور بهذه الكوكبة المصرية من العلماء والخبراء، وأن يجتمعوا فى مصر تستطيع، مضيفا أن مصر تسعى بخطى واثقة للتحول الرقمى، والاستفادة من القوة البشرية المصرية، وأهمية نشر الوعى بريادة الأعمال ودعم الفرص المختلفة فى هذه المجالات، موضحا أن مراكز الابداع فى مصر متميزة بدءا من أسيوط فى الصعيد وكذلك برج العرب وغيرهم، ومشيرا إلى أهمية الربط بين مختلف الجهات والتعاون كذلك لدعم وتعزيز اللغات لتوفير فرص أكثر.