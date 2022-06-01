عاجل- مفوض الاتحاد الإفريقى: مصر فى الاتجاه الصحيح بمسيرة التنمية والصناعة

جدة - نرمين السيد - وقال ألبرت موتشانجا، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى عقد بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى : "إننا نعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى سوف تخدم شعوبنا وستمكن من إنشاء اقتصادات يستفيد منها المستثمرون".

وأضاف أنه عندما ننظر إلى سكان القارة الإفريقية، نجد أن متوسط العمر هو (19 عامًا)، لذا يجب على أى مستثمر يرغب حقًا فى زيادة نشاطه أن يأتى إلى إفريقيا، لأن سكانها أغلبهم من الشباب أى المستقبل.

وتابع : "نحن نعمل على تعزيز روح الوحدة الإفريقية، التى بدأت فى عام 1963 بالتركيز على البعد السياسى، ويتعين علينا الآن التوجه نحو التسويق والتجارة، ما يجعلنا ننظر فى الوقت الحالى إلى الوحدة الإفريقية التجارية".

وفيما يتعلق بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، أبرز المفوض الإفريقى، الأهمية الكبيرة لهذا الحدث، لاسيما أن مجلس الأعمال الإفريقى، الذى أنشأه رؤساء دول الاتحاد الإفريقى، نجح فى الجمع بين عدد من الاقتصاديين من جميع أنحاء إفريقيا والذين شاركوا فى هذا المؤتمر.

وأشاد ألبرت موتشانجا، بمشاركة رواد الأعمال الشباب بالمؤتمر والذين عرضوا تجاربهم ونجاحاتهم فى إفريقيا، مختتمًا حديثه قائلاً : "لدينا النتيجة العملية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وهى الصفقات التجارية التى تم إبرامها بعد المناقشات".

يشار إلى أن النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" انطلقت، يوم أمس الثلاثاء، تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر فى الخارج.