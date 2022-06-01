انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوفد لـ دوت الخليج: علاقة إدارة الحزب بالهيئة البرلمانية تحكمها اللائحة وأبو شقة ونجلته أعضاء بها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701402/رئيس-الوفد-لـ-تحيا-مصر-علاقة-إدارة-الحزب-بالهيئة-البرلمانية-تحكمها-اللائحة-وأبو-شقة-ونجلته-أعضاء-بها

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن العلاقة بين إدارة الحزب وأعضاءه بمجلسي النواب والشيوخ مقرره بحسب لائحة الحزب، مضيفا: وللآسف طوال الأربع سنوات الماضية لم يتم دعوة الهيئة البرلمانية لأى من الاجتماعات ولو لمرة واحده، رغم أن اللائحة تقرر ذلك.

دوت الخليج

وأضاف يمامة: خلال الـ3شهور الماضية عقدنا اجتماع مع الهيئة بخصوص ملف الحوار الوطنى، وكان لى زيارة لهم فى مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، والتواصل مستمر دائم فى ضوء العلاقة التى تحكمها اللائحة.

رئيس الوفد: علاقة إدارة الحزب بالهيئة البرلمانية تحكمها اللائحة

أما بخصوص عدم حضور المستشار بهاء أبو شقة ونجلته لاجتماع الهيئة البرلمانية الأخير رغم أنهم أعضاء بها، أفاد رئيس حزب الوفد: أتسائل على ذلك و ليس لدى أى إجابة، وأتمنى أن تكون الصورة الذهنية المكونة عن الهيئة البرلمانية تتحسن مع الفترة المقبلة.

وتابع يمامة: مع اجتماعتنا القادمة سنتحاور بشأن الأولويات التشريعية والرقابية للحزب مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والشيوخ أيضا، بجانب أننا سنقوم بعمل تشكيل جديد لحكومة الظل وتقوم بدورها فى تقديم التشريعات اللازمة من خلال الهيئة البرلمانية وأيضا الأدوات الرقابية بجانب تفعيل دور معهد الدراسات السياسية ومساهمته فى دعم الأداء النيابى.

قضية الإصلاح السياسى

هذا و أجرى موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حوارًا مع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فى ضوء اللقاءات والحوارات التى يعقدها الموقع برموز العمل السياسى والبرلمانى، بشأن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية، ويعد حزب الوفد من الأحزاب الفاعلة بالمشهد السياسى المصرى، وشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الحراك الشديد لإعداد تصور بشأن مشاركته فى هذا الحوار ويضع قضية الإصلاح السياسى فى أولوياته فى الحوار المنتظر.