الوكلاء بيخزنوها..استمرار ارتفاع أسعار السيارات.. وحملة "خليها تصدي" تطرق السوق من جديد

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701401/الوكلاء-بيخزنوهااستمرار-ارتفاع-أسعار-السيارات-وحملة-خليها-تصدي-تطرق-السوق-من-جديد

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتوطين الصناعة المحلية، لاسيما في ظل وجود مشكلة بتوافر مكونات إنتاج صناعة السيارات في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الشركات أعلنت وقف التصنيع ، وبعضها أوقفت الإنتاج بنسبة 40 %، وبعضها اكتفت بسد الاحتياجات المحلية أولا.

دوت الخليج

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن استخدام السيارات في مصر يصل إلى 250 ألف سيارة في العام، على عكس بعض الدول مثل الصين والخليج التي تصنع أرقام مهولة".

أسعار السيارات

وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أنه لم يتم استنفاذ إلا 90 ألف سيارة إلى الآن، لافتًا إلى أن الأوضاع العالمية والأزمة الاقتصادية الحالية، أثرت على أسعار السيارات وهذا التذبذب وعدم الاستقرار سوف يستمر ما دام هناك حرب قائمة وما دام هناك عجز في الإنتاج، حيث أن بعض الشركات العالمية أعلنت وجود عجز في الشحنات لديها، فضلًا عن الأسعار المستفزة، إضافة غلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وهذا كله أثر على أسعار السيارات بالارتفاع.

ولفت إلى أهمية التصنيع المحلي للسيارات، فائلًا: "لو قدرنا نوصل إننا نصنع سياراة بشكل يحترمه المستهلك ويحترم العقلية المصرية، هنقدر نصنع منها للسوق المحلي والسوق الخارجية، أفريقيا والشرق الأوسط، ونقدر نجيب عملة صعبة".

وأكد خالد سعد أن صناعة السيارات من أهم موارد الدخل القومي، لأنها تجلب عوائد من خلال الجمارك والضرائب.

وتحدث عن نقص وعدم توافر السيارات، حيث صرح: " دي مشكلة بنققابلها، حجم الطلب على السيارات بيبقا معروف كل سنة، لكن مع الأزمة أصبحنا مش عارفين ايه الوضع، والسوق مذبذب ومش هيحصل أي ثبات في السلعة قبل نهاية هذه الأزمة".

تخزين السيارات من قبل الوكلاء

وعن وجود تخزين للسيارات من قبل بعض الوكلاء، قال"نحن دولة مؤسسات ولدينا مراقبة على الجميع.. قد يكون هناك تخزين للسيارات، لكن نسبته لا تتخطى10 %".

يشار إلى أنه بعد ارتفاع أسعار السيارات، بدأت بعض الأصوات تنادي إلى مقاطعة الشراء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وسط دعوات لعودة حملة “خليها تصدي”.

الحكومة توافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كان مجلس الوزراء، قد وافق، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، خلال اجتماع اليوم، والتي جاء من بينها إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.