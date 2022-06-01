انت الان تتابع تفاصيل خبر "محمد سواق تو توك من ذوي الهمم": "عايز أسافر أسوان بالتوك توك ومستني حد يحطلي بنزين"..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701400/محمد-سواق-تو-توك-من-ذوي-الهمم-عايز-أسافر-أسوان-بالتوك-توك-ومستني-حد-يحطلي-بنزينفيديو

الإعاقة ليست سببا لمنع الشخص من مواصلة حياته وتحقيق أحلامه، وأن يصبح قدوة وملهما للمقربين منه أو بشكل عام، فـالإعاقة قد تكون محفزا ودافعا قويا للشخص المعاق لتحقيق هدفه من الحياة والتغلب على ظروفه والتأكيد على أنه حين توجد الإرادة لا يستطع شيء كسرك أو إيقافك.

دوت الخليج

وخير دليل على هذا الكلام "محمد" أشهر سائق توك توك في المحلة الكبرى، حيث يعمل سائ توك توك منذ أن كن عمرة 10 سنوات، متحدي إعاقته ونظرات بعض الأشخاص له ليثبت أن الإعاقة مجرد صفة.

وقدم موقع دوت الخليج بث مباشر من قرية بشبيش التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع محمد من ذوي الهمم، ويبلغ من العمر 25 عام، ويعمل سائق توك توك من أجل كسب لقمة العيش،"شغال علشان لقمة عيشي".

"الناس كانت بتخاف تركب معايا"

ويقول محمد، "وأنا عندي 10 سنين شوفت تو توك معدي فعجبني"، إنه أعجب بالتوك توك، ومن هنا تعلم المهنة، مضيفا "الناس كانت بتخاف تركب معايا"، بعض الأهالي كانوا يخشون الركوب معه في بداية الأمر، ولكن الآن أصبح معتاد بالنسبة لهم.

سافر بالتوك التوك عدة محافظات

"سافرت بالتوك توك محافظات كتير"، هكذا يضيف ممحد أنه سافر بالتوك توك الخاص به محافظات عديدة كمحافظة الدقهلية، ودمياط والقليوبية، متحدي مشقة السفر وعناء الطريق.

ويستكمل محمد حديثه،" التوك توك كان حلم حياتي"، أن التوك توك كان حلم حياته، وقد تحقق الحلم، ويضيف أن لولا هذا التوك توك لأصبح من غير دخل مادي يعول أسرته، مشيرا إلى أنه متزوج ولكن لم يرزق بأطفال حتى الآن.

"نفسي أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي"

واختتم محمد حديثه مع موقع دوت الخليج بأنه يتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولو مرة واحدة، ويتمنو أيضا مقابلة محافظ الغربية وطلب منه وظيفة توفر له دخل مادي مستقر، وضيف أنه يتمنى أن يحج بيت الله الحرام.