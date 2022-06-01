«تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية»..على طاولة اجتماع أمانة المرأة لـ حزب مستقبل وطن بالفيوم

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701399/تخفيف-حدة-الأزمة-الاقتصادية-العالميةعلى-طاولة-اجتماع-أمانة-المرأة-لـ-حزب-مستقبل-وطن-بالفيوم

عقدت أمانة المرأة اليوم الأربعاء بمقر حزب مستقبل وطن مركز إطسا، بحضور الدكتورة ميرڤت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالمحافظة ،والدكتورة امال المليجى، أمينة المرأة باطسا اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات وتحديد اولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج

أمانة المرأة لـ حزب مستقبل وطن بالفيوم تبحث عدد من الملفات المهمة بمركز إطسا

جاء هذا فى اطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الاول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والمهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، وأمين محافظة الفيوم ،والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، أمين التنظيم بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، ان الاجتماع ناقش العديد من الملفات التنظيمية الخاصة بمركز اطسا وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ،ومن اهمها التركيز على المبادرات والفعاليات التى من شانها دعم المواطنين ،وخصوصًا الاسر الأولي بالرعاية ،وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الاوكرانية .

وأكدت امال المليجي ان الحزب بكافة قياداته وقواعده الحزبية يعمل على دعم جهود القيادة السياسية لمواجهة الكثير من التحديات التى فرضتها الظروف العالمية الاخيرة ،واتخذت الدولة فعليا إجراءات من شأنها تخفيف تلك الازمة على المواطنين ،بجانب طمانة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على توافر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة ولا داعي للقلق .