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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701394/الأب-الشيطان-اغتصب-نجلته-9-سنوات-والمحكمة-تعاقبه-بالمشدد-15-سنة-بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، منذ قليل، في حكمها بمعاقبة أب السجن المشدد 15 سنة متهم بالاعتداء على ابنته الطفلة جنسيا لمدة 9 سنوات.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام محمد ح م ح ع، 45 سنة، عامل، مقیم بمنطقة كفر الإشارة دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق في عضون الفترة من 2013 حتى 2021، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بالتعدي على نجلته الطفلة المجني عليها أ، وهددها بالقتل حال إفشائها ماحدث بينهم وعاود فعلته مراراً وتكراراً.

ضبط المتهم

تم ضبط المتهم و إحالته إلى النيابة العامة التى قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 17595 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 3503 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازييق،والتي أصدرت حكمها المتقدم.

حكم قضائي اخر

وعلى جانب أخر أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، منذ قليل حكمها بالاعدام شنقا لكلا من "ر . ع . إ" 34 سنة فلاح، و"س . م . أ" 24 سنة فلاح، بقتل شقيق المتهم الأول وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة " ال . ع . إ" عامل في أحد المصارف المائية بدائرة المركز في حالة تعفن.

بالإنتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ا من " ر . ع . إ" 34 سنة فلاح شقيق المجني عليه ، و " س . م . أ " 24 سنة فلاح شقيق زوجة المتهم الأول والمقيمان بدائرة مركز فاقوس.

تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه عمدا ، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله، وجهزا لذلك الغرض أداة تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص "عصا" وتوجها إلي المكان الذي أيقنوا خلوه من المارة ، وما إن ظفرا به كال له الأول ضربة بأستخدام العصا استقرت برأسه وأفقدته الوعي، ثم أوثقا يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا ، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدوا من غرقه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقاموا بسرقة التروسيكل خاصته ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذوا بالفرار.

وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 7855 لسنة 2020 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 1533 لسنة 2020 كلى شمال الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم