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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701390/طرح-كليب-أنتي-قطتي-لعمر-كمال-وحمادة-مجدي-مع-الراقصة-أوكسانا-فيديو

دوت الخليج يرصد لكم طرح عمال كمال وحمادة مجدي أغنية “انتي قطتي” مع أوكسانا

أغنية أنتي قطتي بالتعاون مع أوكسانا

وفيديو كليب أغنية “انتي قطتي” بالتعاون بين كلًا من عمر كمال، وحماده مجدي، مع الشاعر الغنائي، مصطفى حدوته، والملحن نادر زكي، والتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، وهو من إخراج يونس.

ومن الجدير بالذكر، أن نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال مقطع من أغنيته الجديدة “أنتي قطتي” بالتعاون مع المطرب الشعبي حمادة مجدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وانهالت التعليقات على الفيديو.

عمر كمال يثير الجدل

وأعلن عمر كمال انه من المقرر طرح الفيديو كليب الكامل الخاص بأغنية “انتي قطتي” خلال وقت قريب، وظهر فيه هو وحمادة مجدي مرتديين ملابس باللون الأبيض على يخت ومعهم راقصة ترتدي فستان باللون الوردي وكانت ترقص على أنغام الأغنية.

وانهال عليهم سيل من التعليقات المهاجمة، حيث قال أحدهم: “تمايل النساء والعري حاجة ضرورية لنجاح الأغنية مستوى أصبح فالحضيض الله على أيام الزمن الجميل والطرب الأصيل الذي كانت مصر تتغنى به”.

وتعليق آخر قال: “والله اغنية بايخة واغنية الغزالة رايقة نجحت وكسرت الدنيا من غير اسفاف”.

أزمات عمر كمال

ومن ناحية أخرى، كان الموسيقار حلمي بكر، شن هجوما على عمر كمال بسبب تغييره كلمات أغنية “بنت الجيران” من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، خلال حفل أقامه ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وقال حلمي بكر في حوار له ببرنامج خط أحمر المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية إنه لا يمكن أن يقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، معلقًا: “في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان.. ولو جبت من يختلف معي في اللغة لنبذهم وأقل حاجة ممكن أقولها إنهم معندهمش ذوق”.

وأضاف: “محاولة الفنان هاني شاكر إنقاذ الذوق العام مش كفاية”، كما هاجم المطرب محمد عطية أيضًا ووصفه بـ "مطرب الأغنية الواحدة".