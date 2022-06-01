سيمون تُحيي حفل غنائي بساقية الصاوي في هذا الموعد

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701384/سيمون-تحيي-حفل-غنائي-بساقية-الصاوي-في-هذا-الموعد

تستعد الفنانة سيمون لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 9 يونيو في تمام الساعة السابعة والنصف، ومن المقرر أن يحظى الفحل بجماهيرية واسعة.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد سيمون لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي

حفل سيمون بساقية الصاوي

وشاركت سيمون متابعيها البوستر الرسمي للحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بموقع انستجرام قائلة: حفلة الساقية، الخميس 9 يونيو الساعة 7 ونص كامل العدد الحمد الله.

ومن الجدير بالذكر، أن حلت الفنانة سيمون ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة خاصة ومميزة ببرنامجها “معكم” المذاع عبر شاشة قناة cbc الفضائية وكشفت الفنانة سر ابتعادها عن الغناء.

ابتعاد سيمون عن الغناء

أوضحت الفنانة سيمون سر ابتعادها عن الغناء منذ 15 عام لافتة إلى عودتها بأغنية "الروح الفرفوشة" والتي طرحتها مؤخرًا، وقالت: "الإنتاج الفني اختلف زمان كان في منتجين لإنتاج الشرائط لكن أنا كنت متعودة على الشرايط والالبومات”.

وأضافت سيمون: “وآخر حاجة طرحتها كانت أغنية خاف مني ودي سينجل.. كمان توالت الأعمال الدرامية واخدتني من الغناء شوية.. كل حاجة ليها وقتها واتعرض عليا اغاني حلوة ورا بعض وفكرت أن دة الوقت للعودة، والصدفة جعلت من فرفوشة أول اغنية لكن مكنش دة المقرر".

تصريحات سيمون مع منى الشاذلي

وتألقت الفنانة سيمون خلال الحلقة بتقديمها أغنية "فرفوشة" وسط تفاعل كبير من الجمهور في الاستوديو، كما تحدثت أيضًا عن أغنياتها القديمة مثل أغنية "مبسوطة"، قائلة: "جه في فترة من الفترات كان الناس بتدخل على قناة اليوتيوب”.

وتابعت: “ويقولولى في واحدة سارقة الأغنية بتاعتك وميعرفوش إن المزيكا مفيش حاجة فيها اسمها سرقة، لأننا بناخد تصاريخ رسمية مدفوعة الأجر عشان ناخد لحن الأغنية ونغنيه.. أنا مع إن لو حد مش عاجبه أغنية ميسمعهاش واللى يحب يسمع أغنية يسمعها”.

واستكملت سيمون كلامها: “والزمن كفيل إنه يثبت الأغنية معمولة حلو ولا لأ، عشان لو الأغنية فضلت عايشة يبقى اتعملت حلو، ولو مكملتش مع الوقت يبقى كانت أغنية وقتية بس”، وعلقت على الشائعات التي تعرضت لها ولم تكشفها.