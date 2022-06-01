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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /701380/وفد-لجنة-النقل-والمواصلات- يهدي-درع-البرلمان-لمحافظ-مطروح صور

أهدي الوفد البرلماني من لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، درع مجلس النواب للواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، تقديرا لجهودة في تنمية المحافظة وما شهدته اللجنه من أعمال تطوير.

دوت الخليج

خالد شعيب : يهدي درع المحافظة لوفد لجنه النقل والمواصلات

كما أهدي اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، درع المحافظة لوفد لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان، مثنيا علي أداء اللجنة، وزيارتها للمحافظة لتفقد شبكة الطرق بها، والاستماع لمشكلات الأهالي والاهتمام بها والتوصية بحلها.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما التقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وومثلى الأهالى والقبائل.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.

واستقبل الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ لمحافظة مطروح، النائب رزق علوان، عضو مجلس الشيوخ، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسى أبو تمر، والنائب حسن أبو قديره، والنائبة فتحية السنوسى، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.