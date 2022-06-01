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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701351/عزيز-الشافعي-عن-انتقادات-عمرو-مصطفى-مبتفرجش-على-البرامج-اللي-مفيهاش-محتوى-وغرضها-الإثارة

أثار الملحن عزيز الشافعي ضجة بسبب تعليقه على تصريحات المطرب والملحن عمرو مصطفي التي أدلى بها في حواره التلفزيوني الأخير ببرنامج حبر سري في رمضان 2022 وظهر خلالها انتقادات علي الملحنين بالتزامن مع تعاونوهم مع الهضبة عمرو دياب.

دوت الخليج يرصد تعليق عزيز الشافعي على تصريحات عمرو مصطفى

عزيز الشافعي وعمرو مصطفى

قال الملحن عزيز الشافعي في لقاء تلفزيوني له ببرنامج et بالعربي بالتزامن مع تواجده في حفل الميما: "أنا مبتفرجش على البرامج اللي مفيهاش محتوى وغرضها الإثارة، وإحنا كشغالين في المهنة دي”.

وتابع: “علينا دور كبير إننا نشتغل ونقدم حاجة فيها محتوى، أعتقد أحسن نشتغل ونعمل حاجات كويسة أفضل، حتى نسحب بيها البُساط من أي حاجة دون المستوى.. أنا بشتغل وبجتهد أن لما أمشي أسيب حاجة كويسة”.

وأضاف عزيز الشافعي قائلًا: “ومسيبش حاجة مسيئة ولا ليا ولا لزملائي، بحب اشتغل واحب اجتهد دايمًا وأطور من نفسي، ومش راضي عن أي مستوى أو أي حاجة بوصل لها، وأنا مش عايز أتكلم على حد ومبشوفش حد”.

تصريحات عمرو مصطفى

واختتم كلامه قائلًا: “أنا بتكلم عن شغلي وعن المزيكا بتاعتي فقط”، ومن جانبه عمرو مصطفى تحدث عن عمرو دياب، ونوال الزغبي وتامر حسني، وأغاني المهرجانات في تصريحاته الأخيرة والتي جعلته يتصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل أكثر من مرة.

كما نفى الملحن عمرو مصطفى أن يكون الهضبة عمرو دياب له دور في تقديمه للجمهور، معلقًا: “الشاعر عادل عمر والفنان الراحل عامر منيب هما من قدماني للجمهور، وقبل عادل وعامر، ربنا سبحانه وتعالى ومجهودي”.

وعلق على منح ألحانه للكثير من المطربين في الوطن العربي قائلًا: "كلهم زي بعض أنا دلوقتي بحب عمرو مصطفى بس، مفيش حد مهم، مزيكتي هي اللي مهمة”، وفيما يخص علاقته بعمرو دياب قال: "مفيش عشرة، ده ماجاش عزاني في أمي، مش عايز حد يتكلم عن الموضوع ده أصلا”.

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واختتم: “لأن عندي ردود هاتزعل، ومش عايز أجيب الاسم أصلا، خسارة.. محدش غالي عليا، الغالية عليا راحت وهي أمي، عشان بعد وفاتها حبيت نفسي بس، ودي كانت نصيحتها ومكنتش بسمع كلامها".