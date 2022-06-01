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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701347/ضبط-21-ألف-و600-عبوة-عصير-مجهولة-المصدر-خلال-حملات-رقابية-بالشرقية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد إبراهيم ومفتشي الإدارة حملة تموينية أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين من أصحاب مصانع العصائر والمشروبات.

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وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع العصائر والمشروبات لوجود منتجات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على عدد 800 شرنيك عصير بكل شرنيك 27 علبه زنه 200ملي بإجمالي 21600 علبه عصير زنه 5 طن عصير مجهول المصدر على ذمة المحضر والمصنع بدون ترخيص من الجهات الحكومية.

تحرير محاضر لعدم الاعلان عن سعر البيع

كما تم تحرير عدد 2 محضر بيع أزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا التعليمات.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمخابز والتجار التموينيين ومصانع تصنيع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضه ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.