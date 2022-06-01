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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701344/ظهرت-الآن-نتيجة-الشهادة-الاعدادية-2022-محافظة-بني-سويف-بالاسم-ورقم-الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة بني سويف، وذلك بعدما اعتمد محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022.

وقد بلغت نسبة النجاح 75.51 % لطلبة النظامى.، حيث كان قد تقدم للامتحان 61 ألف و700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً وطالبة، نجح منهم 42 ألفاً و173طالباً وطالبة.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة بني سويف بالاسم

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022، بعدما ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، وجاءت القائمة كالتالي:

روضة محمد سيد محمد (280 درجة) مدرسة الرياض ع بنات_ ناصر

_ كريم عبد العليم عبد الحميد محمد( 280 درجة) مدرسة سان مارك ع م لغات_ بني سويف

_ كريم محمد سالم أحمد ( 279.75 درجة) مدرسة الشعب ع بنين_ بني سويف

_ سيف محمد إبراهيم جلال( 279.75 درجة) مدرسة النهضة الرسمية ع م _بني سويف

_ يوسف رجب أحمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة - ناصر

_ عمر محمد مدحت محمد ( 279.75 درجة) مدرسة صلاح الدين فيوتشر لغات – بني سويف

_ بسملة محمد مبروك عبد العظيم ( 279.75 درجة) مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية - بني سويف

_ عبد الرحمن محمد محمد محمود ( 279.75 درجة) مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات - الفشن

_ شهد عزت محمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة الفشن ع بنات – الفشن

_ ضحى خالد توفيق سيد ( 279.75 درجة) مدرسة سيد عبد القادر ع م - ناصر

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة بني سويف برقم الجلوس

من جانبه، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأوائل الطلاب من المرحلة الإعدادية، وهنأ كل الناجحين، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح وتحقيق أفضل الدرجات في المرحلة القادمة.

ظهرت الآن

ويستعرض موقع دوت الخليج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد انتهاء كافة علميات التصحيح وصد الدرجات واعتمادها رسيما من المحافظ.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة بني سويف، من خلال البوابة الإلكرتونية لوزارة التبير والتعليم "بوابة التعليم الأساسي"، عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس.