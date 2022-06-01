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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701340/شباب-ورياضة-الشرقية-تنفذ-ندوة-تثقيفية-بعنوان-مواجهة-الانحرافات-السلوكية

دوت الخليج

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الندوات الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

حضر الندوة 25 شاب وفتاة

وفي هذا الإطارأضاف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة نظمت المديرية ندوة تثقيفية عن مواجهة الإنحرافات السلوكية بمركز شباب ناصر التابع لإدارة شباب الزقازيق وبحضور 25 شاب وفتاه من أعضاء مراكز شباب ( ناصر – صبيح – أبو حماد – ههيا – شيبه – كفر محمد ح) وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

تناولت الندوة مفهوم الانحراف وأنواعه

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ،أن الأستاذ السيد خليل مدرب تنمية مهارات معتمد من الوزارة قدم الندوة والتي تناولت مفهوم الانحراف وأنواعه وخطورة الانحراف على المجتمع، وأبرز علامات الانحراف وأسبابه وسبل مقاومة السلوك الانحرافي، وذلك بهدف تأصيل القيم الاخلاقية لدى النشء والشباب، لافتا إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات وتساؤلات الحضور.