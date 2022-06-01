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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701339/أقذر-شخصيات-في-الحياة-ياسمين-رئيس-تواجه-انتقادات-وغضب-الجمهور

أثارت الفنانة ياسمين رئيس ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تغريدة لها أعربت من خلالها عن استيائها من المدمنين والتعامل معهم.

دوت الخليج ينشر تغريدة ياسمين رئيس عن المدمنين

ياسمين رئيس والمدمنين

كتبت الفنانة ياسمين رئيس تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "اللهم اكفينا شر الإدمان والمدمنين.. أقذر شخصيات في الحياة”، وتعرضت بعدها لانتقادات كثيرة من الجمهور والمتابعين.

في سياق آخر، كانت الفنانة ياسمين رئيس قد أعلنت انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، عقب زواج استمر 12 عاما، من خلال صفحتها بموقع تويتر، وكتبت: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم، الحمدلله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور جديدة من كواليس أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم ضرب نار”، والذي بدأت تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

أعمال ياسمين رئيس

وظهرت ياسمين رئيس في الصور بلوك جديد ومختلف بشعر أبيض، كما تواصل تصوير فيلم خطة مازنجر، الذي تخوض من خلاله تجربة الأفلام الكوميدية مع الفنان حمدي المرغني، ومحمود حافظ، أوس أوس، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، مصطفى سعفان، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، إسماعيل فرغلي، وآخرين والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري والإخراج لـ رامي رزق الله.

ويذكر أن ياسمين كانت قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة التي عُرضت ضمن حفلات موسم الرياض الترفيهي وحققت المسرحية عروضًا كاملة العدد ونجاحا كبيرًا وشاركها في بطولة المسرحية كلا من دينا الشربيني ومحمد أسامة أوس أوس، وبيومي فؤاد وآخرين والعمل من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وآخر أعمالها في الدراما كان مسلسل ملوك الجدعنة ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021.

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واحتلت الفنانة تريند محرك البحث الأشهر جوجل وموقع التدوينات القصيرة تويتر أكثر من مرة خلال عرض حلقاته، كما تنتظر إطلاق فيلمها الجديد "جارة القمر" في دور العرض السينمائية.