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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701336/Etisalat--باقات-اتصالات-كونكت-X-الجديدة-بالأسعار
يقدم دوت الخليج تفاصيل باقات اتصالات كونكت x الجديدة بناءً على تساؤلات عملاء اتصالات مصر عنها، ضمن باقات اتصالات مصر للانترنت والميجابايتس.
باقات كونكت X الجديدة
تعتبر باقات كونكت x من اتصالات مصر من أكثر الباقات المستخدمة في مواقع السوشيال او الستريمنج. وهنستخدم الميجا في السوشيال او الستريمنج على حسب اختيارك بـ 1 ميجا X وللمواقع الأخرى بـ 2 ميجا.
باقات كونكت X من اتصالات
وجدير أن باقات اتصالات مصر كونكت x يمكن استخدام الميجابايتس على مواقع السوشيال و الستريمنج بـ 1 ميجا X وللمواقع الأخرى بـ 2 ميجا x.
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