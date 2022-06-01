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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701336/Etisalat--باقات-اتصالات-كونكت-X-الجديدة-بالأسعار

يقدم دوت الخليج تفاصيل باقات اتصالات كونكت x الجديدة بناءً على تساؤلات عملاء اتصالات مصر عنها، ضمن باقات اتصالات مصر للانترنت والميجابايتس.

باقات كونكت X الجديدة

تعتبر باقات كونكت x من اتصالات مصر من أكثر الباقات المستخدمة في مواقع السوشيال او الستريمنج. وهنستخدم الميجا في السوشيال او الستريمنج على حسب اختيارك بـ 1 ميجا X وللمواقع الأخرى بـ 2 ميجا.

با قات كونكت X من اتصالات

وجدير أن باقات اتصالات مصر كونكت x يمكن استخدام الميجابايتس على مواقع السوشيال و الستريمنج بـ 1 ميجا X وللمواقع الأخرى بـ 2 ميجا x.