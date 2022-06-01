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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701335/انتقادات-برلمانية-بتخصيص-800-ألف-جنيه-لشراء-ادوات-كتابية-لوزارة-الاتصالات

سجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ملاحظاتها علي وجود بندين بمشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2022/2023 خاص بادوات كتابية ومكتبية تتجاوز ال800 الف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 768 الف جنيه للعام المالي الجاري، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا.

دوت الخليج

انتقادات برلمانية بتخصيص 800 ألف جنيه لشراء ادوات كتابية لوزارة الاتصالات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام المالي الجديد .

من جانبها ، طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمعرفة اسباب ادراج خاص بادوات كتابية ومكتبية تتجاوز ال800 الف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 768 الف جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة مقدرة ب32 الف جنيه، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا .

من جانبه عقب ممثل وزارة الاتصالات بأن الجهاز المركزي للمحاسبات يلزمنا بتقديم مستندات ورقية ، مؤكدا ان الامر يحتاج الي صدور تعديل تشريعي جديد.

وعقبت النائبة ميرفت اليكسان علي انها تريد معرفة نوعية تلك الادوات الكتابية ، فرد عليها ممثل الوزارة بانها ادوات واوراق كتابية.

هذا وطالب أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة السرعة تطوير مكاتب هيئة البريد، لتتواكب مع التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الزيارة التى قامت بها لمقر هيئة مكتب البريد المصري بالقرية الذكية، اليوم،إلى أهمية رفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للبريد لتلبية احتياجات المواطنين ،فضلا عن توفير برنامج علاجى لهم ولأسرهم .

وقالت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أن الهيئة القومية للبريد شهدت تطورا هائلا فى الفترة الماضية ،وهو ما يعكس تطور الأداء فى كافة الخدمات البريدية بجميع محافظات الجمهورية .