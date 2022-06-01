إصابة 7 أشخاص في مشاجرة دامية بكفر الشيخ

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - أصيب 7 أشخاص في مشاجرة دامية بقرية مسير التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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تلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة بلاغا تليفونيا من أحد المواطنين يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي بقرية مسير وتسببت المشاجرة في إصابة عدد من الأشخاص.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز كفرالشيخ لمكان الواقعة المبلغ بها وتبين إصابة كل من “محمد. ذ.م.ال.66 عام” ،”نجوي.ع.ح .48عام”، “حمدي.ذ.ال50 عام” ، “منال. ع.ال.59 عام”، “الغريب. م.غ.65 عام”،” جمال. م.ع .52 عام”، “ثريا.ص.ال.51 عام”.

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفي كفرالشيخ العام وأمر الدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفي سيدي غازي المركزي بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وعلى الفور أمر اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير مدير أمن كفر الشيخ بسرعة فرض كردون أمني حول لمنع تجدد الاشتباكات. وأمر اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بسرعة ضبط أطراف النزاع.

النيابة العامة

وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.