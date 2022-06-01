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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701333/استمرار-عقد-دورات-تدريبية-واختبارات-تأهيل-ICDL-للشباب-والفتيات-بمركز-التدريب-بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وفي هذا الإطار أوضح الأستاذ ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم -البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

دورة أساسيات التحول الرقمي

وأشار مدير مركز التدريب إلي أن المركز خلال شهر مايو الماضي نفذ دورة أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات للجامعات لعدد ٢٢ متدرب - (٢) دورة الرخصة الدولية ICDL لعدد ٢٢ متدرب - ( ٣) جلسة اختبار ICDL لعدد ٢٢ متدرب .

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أنه خلال شهر مايو الماضي تم استضافة ورشة عمل للعاملين بقسم الاعلانات للمراكز والمدن والاحياء لعدد 27 منهم، كما تم استضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح لعدد 13 مواطن بالإضافة إلي تسليم عدد 43 شهادة إتمام دورة أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع المجلس الاعلى للجامعات وتسليم عدد ٦ شهادات إتمام دورة Microsoft Office Specialist )أخصائي برامج مايكروسوفت) .

المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي

يشار أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين من لديهم الكفاءة والخبرة، ويستقبل الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.