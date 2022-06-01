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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701331/طارق-الشناوي-عن-ابن-سمير-صبري-الثاني-حاجات-لا-تجوز-ومحمد-عشوب-اخطأ

علق الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات جديدة له على أقاويل محمد عشوب الخاصة بنجل الفنان الراحل سمير صبري الثاني والذي يأتي من فنانة شهيرة تزوجها سرًا.

دوت الخليج يرصد تصريحات طارق الشناوي الجديدة

طارق الشناوي وسمير صبري

قال الناقد الفني طارق الشناوي في مداخلة هاتفية له ببرنامج mbc trending: “موضوع ابن سمير صبري قصة ميلودراما، فيها مبالغات كبيرة جدًا في الحكي والدمج، وأنا لم أقصد الإساءة لـ سمير فهو كان صديق عزيز جدًا”.

وأضاف: “وكان المفروض نلتقي في رمضان، ويعزمنا على سحور لكن صحته لم تسمح بذلك.. لما ظهرت مسألة الوصية، أنا استقرأت إن كل التفاصيل بتقول إنه ليس لديه ابنًا، وعبرت عن دا من خلال استنتاجي للأمر، ممكن تكون كذبة بيضاء.. أتمنى”.

وتابع قائلًا: “ساعات المقربين بيعتقدوا أن دا يرضيه، طالما قالوا يرضيه فبيكرروا حديثه، وكان ممكن الموضوع ينتهي لو مفيش وصية، كانت الصفحة اتقلبت، لكن لما كان في حديث عن الوصية بقا له أبعاد أخرى”.

ابن سمير صبري الثاني

وأوضح الناقد الفني في تصريحاته الأخيرة أن الفنان الراحل سمير صبري لم يتزوج من سماح أنور، معلقًا: “في خطأ في فتح أوراق بالطريقة اللي تم بيها، والكلام اللي اتقال دي حاجات لا تجوز، وفيها هتك أعراض، الحديث عن أن سمير له ابن أو لأ”.

واختتم طارق الشناوي كلامه بالبرنامج: “دا مش هتك عرض.. مجرد تحليل، إنما أن تحدث طفل معين بعينه وتشير إليه انه ابن فلان.. هنا منطقة خطر، ولا تجوز، أنا رأيي أن عشوب ارتكب خطأ بيّن بتصريحاته”.

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وفي سياق آخر، كانت الفنانة سماح أنور تحدثت من قبل عن والد ابنها الوحيد في حوار لها مع الإعلامي عمرو الليثي، وقالت إن والده هو الراحل عاطف فوزي، ومرت بظروف خاصة في تلك الزيجة، جعلتها تنكر وجود ابنها ويكون الزواج نفسه سري لإرضاء والدها ووالدتها.

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