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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701330/موسيماني-يغادر-القاهرة-للمشاركة-في-دورة-الفيفا-بالمغرب

غادر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي القاهرة إلى المغرب منذ قليل بعد الحصول على موافقة القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدربين الأفارقة. يذكر أن موسيماني تلقى دعوة للمشاركة في هذه الدورة التدريبية منذ فترة وقام بعرض الأمر على إدارة النادي الأهلي، التي وافقت على حضوره، خاصةً أن الدورة تأتي خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وتوج فريق الوداد المغربي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النادي الأهلي بتنائية نظيفة، في المباراة ، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.

تاريخ فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا:

1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو

1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني

2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا

2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي

2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي

2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني

2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي

2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي

2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك

2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.