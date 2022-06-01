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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701328/نقل-البرلمان-توصي-بتدبير-250-مليون-جنيه-لتنفيذ-مشروع-تطوير-كورنيش-مرسى-مطروح

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، علي تبني فكرة مشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح، والذي تم استعراضه من جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

دوت الخليج

نقل البرلمان توصي بتدبير ٢٥٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش مرسى مطروح

وجاء ذلك على هامش لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد واعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة وبحث طلبات أهالي مطروح، بمكتبة مصر العامة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مثل تلك المشروعات يواكب التطور التنموي الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، وفي ظل تلك التطوير فتكلفة فكرة المشروع لم تعد كبيرة بالشكل الكبير، حيث ان التكلفة الإجمالية ٢٥٠ مليون جنيه لتحويل كورنيش مرسى مطروح لمنطقة حضارية استثمارية واستغلال مساحات الكورنيش.

وأوصى عابد، نواب محافظة مطروح، بالتقدم بإقتراح برغبة للمشروع لدراسة أبعاده في المجلس والعمل على اتخاذ خطوات أولية له.

حيث استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء علاء عابد والوفد المرافق.

وتقوم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد واعضاء اللجنة بزيارة لمحافظة مطروح تطلع فيها على أهم مشروعات النقل والمواصلات بالمحافظة من اقامة عدد من الطرق القومية والرئيسية وبين مدن المحافظة بالاضافة الى تفقد منفذ السلوم البرى وتطويره.

وكذلك استعراض اهم جهود المحافظة في رفع كفاءة ومد وإقامة مزيد من الطرق ومناقشة اهم المشكلات والعقبات ومطالب المحافظة لحلها مع العمل على المشاركة في تحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات.

وبدء وفد اللجنة أولى جولاته بتفقد منفذ السلوم البرى، لمتابعة اعمال التطوير الجارية حاليا لتحقيق مزيد من تيسير حركة السفر والتنقلات بين مصر وليبيا ودول شمال أفريقيا، ثم توجه إلى طريق السلوم - مطروح.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.