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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701327/بالاسم-ورقم-الجلوس-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بالدقهلية-2022

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت86.3٪.

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ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من هنا

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للإمتحان هذا العام عدد 119242 طالب وطالبة بالاعدادية العامة نجح منهم 102865 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت86.3٪.

الإعدادية المهنية

وعن الإعدادية المهنية قال وكيل الوزارة ان عدد من تقدموا للإمتحان بها 3081 طالب وطالبة نجح منهم 2430 طالب وطالبة بنسبة 80٪.

المحافظ يهنئ الطلاب الأوائل

ويجري محافظ الدقهلية اليوم اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل وأولياء امورهم لتهنئتهم علي التفوق متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي،وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.