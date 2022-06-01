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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /701345/رابط-موعد-اختبارات-رواق-الأزهر-2022-تعليم-وتحفيظ-القرآن-الكريم

أعلن الجامع الأزهر، بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين في رواق تحفيظ القرآن للطفل بالأزهر الشريف، في أسس القراءة والكتابة بالجامع الأزهر، للمتقدمين بالمستوى الأول.

وينشر موقع دوت الخليج رابط الاستعلام عن مواعيد اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين برواق الطفل

رواق الطفل بالجامع الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم 2022

وكان الجامع الأزهر، أعلن أن عدد الطلبات المقدمة للالتحاق برواق الطفل، تجاوز الـ500 ألف طفل منذ فتح باب التقديم برواق الأزهر لتحفيظ القرآن بالجامع الأزهر وكل فروعه على مستوى المحافظات، والتي يبلغ عددها 507 أفرع، كما تم تشكيل لجان مختصة بتلقي الطلبات بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022 في مصر

وكانت نتيجة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022، تصدرت محركاتا البحث بعد الإعلان عن ظهور نتيجة المقبولين ممن تقدموا للالتحاق برواق الأزهر 2022.

ووفرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، رابطًا إلكترونيًا لمعرفة نتيجة الطفل المتقدم في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم 2022 من هــــنـــا.

رابط الاستعلام عن مواعيد اختبارات المتقدمين لرواق الأزهر 2022

ويمكن للراغبين في معرفة موعد أداء الاختبارات التحريرية في القراءة والكتابة للمتقدمين لرواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022، الدخول على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر ومعرفة موعد الاختبارات من هـــنــــا.

رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022

وكان الدكتور عبد المنعم فؤاد، صرّح بانطلاق أعمال تحفيظ القرآن برواق الأزهر يوم السبت المقبل 4 يونيو، من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات، بطاقة استيعاب 90 ألف طفل على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه سيتم افتتاح باقي المستويات في الفترة المقبلة وسط رعاية واهتمام شديد بالأطفال.

شروط قبول الطفل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022

وكان الأزهر الشريف وضع عدة شروط وضوابط لقبول الأطفال المتقدمين، منها:

- إجراء اختبارات للطفل عند التقديم لتحديد المستوى المناسب له

- تسكين الطفل في المستوى المناسب له

- التزام الطفل بالحضور لرواق تحفيظ القرآن بنسبة لا تقل عن 80 %

- ألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 13 سنة

- ضرورة الالتزام بقواعد التقييم والاختبارات والتي تتمثل في: «اختبار شهري - اختبار نهاية المستوى- اختبار نهاية البرنامج»

- للانتقال للمستوى الثاني، يجب على الطفل اجتياز الاختبار المعد لذلك.