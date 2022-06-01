نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تنسيق رياض الأطفال 2022 وكيفية التسجيل إلكترونيا بالمدارس الرسمية محافظة الإسكندرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق رياض الأطفال 2022 ،قامت الصفحة الرسمية الخاصة بمحافظة الإسكندرية بالإعلان عن رابط تنسيق رياض الأطفال محافظة الإسكندرية وشروط التقديم الرقمي من أجل مرحلة رياض الأطفال، ومرحلة الصف الأول الابتدائي، وبهذا في المدارس الرسمية للغات، وهذا في العام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

رابط تنسيق رياض الأطفال 2022

اليوم هو أول موعد في التقديم لمرحلة رياض الأطفال ويستمر حتى يوم 30 يونيو 2022، وهذا من خلال التطبيق الإلكتروني الذي كان مخصص للتقديم على البوابة الخاصة بمركز المعلومات، وهذا بوزارة التربية والتعليم، وهذا من خلال الرابط

https://kg-alex.com/.

شروط التقديم والتسجيل للطلاب رابط تنسيق رياض الأطفال 2022

قامت محافظة الإسكندرية بوضع بعض الشروط المتعلقة بالعمليات الخاصة بالتسجيل للطلاب

وهي تتعلق بعمليات القبول في كافة مديريات التعليم التي توجد داخل المحافظة، وذلك ابتداء من اليوم

حيث تم التأكيد على جميع أولياء الأمور أن يتبعوا التعليمات بدقة وهذا بما يتعلق بالسن، وموعد التقديم، حسب ما تم تحديده والإعلان، وهي كما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن أربع سنوات.

أن لا يقل السن الخاص بالصف الأول الابتدائي عن أربع سنوات.

أن يتم التنسيق لجميع الطلاب من خلال المديريات التعليمية الخاصة بالمحافظة، وهذا حسب الكثافة والظروف.

من الممكن لولي أمر الطالب أن يتابع النتيجة الخاصة بالقبول، وهذا عبر نفس الموقع الإلكتروني.

يجب التوجه للمدرسة بعد ألأغلان عن النتيجة، وهذا لتسليم الملف الورقي المتعلق بالطالب الذي تم قبوله.

يجب أن يقوم ولي الأمر للطلاب الوافدين الذين يرغبون في التسجيل بشكل إلكتروني بالتقديم للأوراق في المديرية التعليمية

وهذا من أجل أن تتمكن الجهة المختصة من مراجعة المستندات بشكل كامل، وأن يتم إخطار المدارس بالبيانات الخاصة بالطلاب الوافدين الذين قمنا بقبولهم.

وإذا لم يتمكن ولي الأمر من التسجيل بشكل إلكتروني فمن الممكن أن يتولى المسؤول الخاصة بالوحدة المعلومات الخاصة بنفس المدرسة.

وكذلك التسجيل لرغبة الطلاب بالالتحاق بشكل إلكتروني، ويجب من أجل هذا الاطلاع على الشهادة الخاصة بالميلاد والرقم القومي الخاص

بالطالب الذي يكون متقدم، وكذلك البطاقة الخاصة بالرقم القومي الخاص به لولي أمر الطفل عند الولاية التعليمية.