ضمن مبادرة حياة كريمة.. الصحة تطلق 54 قافلة طبية بالمحافظات خلال 10 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 54 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 يونيو، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل غدا بمناطق أولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، والعوامر مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، والطوابية مركز الفتح محافظة أسيوط، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، وسيدى حمود مركز المحلة أول محافظة الغربية، ونجع السويس مركز قفط محافظة قنا، وسيدى شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والمساعيد مركز كوم امبو محافظة أسوان، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، وقطفان وقفطان العربية مركز سمسطا محافظة بنى سويف ومرسى حميرة- ادالديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 2 و3 من شهر يونيو، بمنطقة بحر البقر 1 مركز الحسينية محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 3 و4 يونيو بمناطق هلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكفر دخميس مركز المحلة أول محافظة الغربية، والوسطانى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وكفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 4 و5 يونيو، بمناطق العلالمة مركز بنى سويف، محافظة بنى سويف، والضبعية مركز القرنة محافظة الأقصر، ومنشأة كمال محافظة الفيوم، وميت السباع مركز بنها محافظة القليوبية، وكوم الدهب مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، والأحايوة قبلى مركز أخميم محافظة سوهاج، وريفا محافظة أسيوط.

وأردف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 5 و6 يونيو، بمناطق بلانة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وخالد بن الوليد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والوحدة الصحية بابو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق وحدة الكيلو 17 مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وقرية 6 مركز إدكو محافظة البحيرة، ومركز الطبى التجمع الأول بحى القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وزاوية الجدامى مركز مغاغة محافظة المنيا، وذلك فى يومى 6 و7 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومى 7 و8 يونية، فى مناطق وحدة الأسد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والعطيات مركز أبنوب محافظة أسيوط، وكفر حميد حى العياط محافظة الجيزة، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وناى مركز قليوب محافظة القليوبية.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومى 8 و9 يونيو، فى مناطق نجع عزوز مركز دشنا محافظة قنا، المثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والشيخ حسن مركز مطاى محافظة المنيا، والمصطفية مركز المحلة أول محافظة الغربية، وكفر الشرفا الغربى مركز تلا محافظة المنوفية، وكلح الجبل مركز ادفو غرب محافظة أسوان، وسماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، والميسرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى مكتب- وادى النديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، ومركز شباب شندورة بحى الجناين محافظة السويس.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 9 و10 يونيو، فى مناطق وحدة المستعمرة الصحية مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وأبو هريرة - عمرو بن الخطاب مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد.