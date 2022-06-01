انت الان تتابع تفاصيل خبر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال الصحفية الفلسطينة غفران وراسنة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /701332/ليست-الأولى-ولن-تكون-الأخيرة-قوات-الاحتلال-الإسرائيلي-تغتال-الصحفية-الفلسطينة-غفران-وراسنة

بعد مرور أقل من شهر على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الصهيوني، استيقظ الشعب الفلسطيني على خبر اغتيال الصحفية غفران وراسنة، التي استشهدت اليوم الأربعاء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي تصادف ذات اليوم الذي استشهدت فيه الصحفية شيرين أبو عاقلة الأربعاء 11 مايو.

استشهاد الصحفية غفران هارون وراسنة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الأسيرة المحررة غفران هارون حامد وراسنة، والتي أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، أن قوات الاحتلال منعت وصول الطواقم الطبية للشابة إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها بعد ذلك إلى المستشفى الأهلي بالخليل، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذها.

من هي غفران وراسنة؟

غفران هارون حامد وراسنة، من مواليد بلدة شيوخ العرب، تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل، وعملت كصحفية في إذاعات محلية.

اعتقلت الشهيدة غفران وراسنة من قبل قوات الاحتلال لمدة 3 أشهر، وتم الإفراج عنها أبريل الماضي، قبل أن تغتالها يد الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأربعاء.

الخارجية الفلسطينية تدين اغتيال الشهيدة غفران وراسنة

وأدانت الخارجية الفلسطينية، جريمة الاغتيال التي ارتكبها جنود الاحتلال، مؤكدين أن الشابة الفلسطينية كانت في في طريقها للعمل دون أن تشكل أي خطر، إلا أن الاحتلال الصهيوني أصدر بيانًا كاذبًا أفاد فيه أنه كان هناك محاولة عملية طعن بالقرب من مخيم العروب، حيث قامت مسلحة بسكين بالتقدم نحو جندي إسرائيلي بنية طعنه، فقامت قوات الاحتلال الصهيوني بإطلاق الرصاص عليها.

اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

أعاد مشهد اغتيال الصحفية غفران وراسنة، لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة لأذهان العالم، فمازالت جرائم الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني عامة والصحفيين خاصة، مستمرة بشكل، حيث يتم استهداف الإعلاميين لمنعهم من فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في العالم.

وأدانت الجامعة العربية، اغتيال الصحفية غفران وراسنة، مؤكدة في بيان لها: «إن إصرار إسرائيل على استهداف الإعلاميين، انتهاك جسيم للقانون وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي».

المئات يشيعون جنازة الشهيدة غفران وراسنة

شيعت جنازة الشهيدة الصحفية غفران وراسنة، بمنطقة الخليل، وسط المئات من الشعب الفلسطيني المنددين بجرائم الاحتلال مطالبين بضرورة محاكمة المتسببين في استشهاد الشابة الفلسطينية وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.