أخبار مصرية

أسعار خط  أورنج orange  والأوراق المطلوبة.. دوت الخليج ينشر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار خط  أورنج orange  والأوراق المطلوبة.. دوت الخليج ينشر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /701326/أسعار-خط- أورنج-orange- والأوراق-المطلوبة-تحيا-مصر-ينشر

أسعار خط أورنج orange  يتساءل عنها الكثير من المواطنين خاصة أن أورنج من أفضل شركات الاتصالات التى تتميز  بتحسن الشبكات،  وينشر دوت الخليج أسعار خط أورنج والأوراق المطلوبة للتقديم عليها.

أسعار خط أورنج

سعر الخط على نظام Premier ونظام الو (الكارت المدفوع مقدما) بيكون 84 جنيه شامل الضريبة

الأوراق المطلوبة للتقديم على خط أورنج 

  • لخطوط الدفع المسبق هي البطاقة الشخصية.

  • لخط Premier البطاقة الشخصية  اثبات شخصية آخر أو وصل خدمات حديث.

ويختلف سعر الخط أورنج orange  بالنسبة للأنظمة الآخري  وفق النظام يتحدد سعره. حسب اختلاف الباقات.

مواعيد عمل فروع أورنج  orange

مواعيد العمل بمعظم فروع أورنج من  السبت للخميس بتبدأ من 9:00 ص عدا الجمعة من 1:30 م، و بتنتهي 10:30 م عدا يومي الخميس و الجمعة 11:30 م.

ويمكن معرفة فرع أورنج الأقرب من خلال الكود #185#   بالعناوين خاصة أن أورنج تمتلك فروع كثيرة على مستوي الجمهورية، في مختلف المحافظات والمناطق لتلبية احتياجات عملاء أورنج من مختلف فئات المجتمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار خط  أورنج orange  والأوراق المطلوبة.. دوت الخليج ينشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا