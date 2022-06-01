أسعار خط  أورنج orange  والأوراق المطلوبة.. دوت الخليج ينشر

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /701326/أسعار-خط- أورنج-orange- والأوراق-المطلوبة-تحيا-مصر-ينشر

أسعار خط أورنج orange يتساءل عنها الكثير من المواطنين خاصة أن أورنج من أفضل شركات الاتصالات التى تتميز بتحسن الشبكات، وينشر دوت الخليج أسعار خط أورنج والأوراق المطلوبة للتقديم عليها.

أسعار خط أورنج

سعر الخط على نظام Premier ونظام الو (الكارت المدفوع مقدما) بيكون 84 جنيه شامل الضريبة

الأوراق المطلوبة للتقديم على خط أورنج

لخطوط الدفع المسبق هي البطاقة الشخصية.

لخط Premier البطاقة الشخصية اثبات شخصية آخر أو وصل خدمات حديث.

ويختلف سعر الخط أورنج orange بالنسبة للأنظمة الآخري وفق النظام يتحدد سعره. حسب اختلاف الباقات.

مواعيد عمل فروع أورنج orange

مواعيد العمل بمعظم فروع أورنج من السبت للخميس بتبدأ من 9:00 ص عدا الجمعة من 1:30 م، و بتنتهي 10:30 م عدا يومي الخميس و الجمعة 11:30 م.

ويمكن معرفة فرع أورنج الأقرب من خلال الكود #185# بالعناوين خاصة أن أورنج تمتلك فروع كثيرة على مستوي الجمهورية، في مختلف المحافظات والمناطق لتلبية احتياجات عملاء أورنج من مختلف فئات المجتمع.