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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /701322/رئيس-جامعة-بني-سويف-يتفقد-امتحانات-الدكتوراه-بكلية-الطب-البشري

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، امتحانات الدكتوراه "الجزء الثاني" والتي تعقد بقاعة الامتحانات بكلية الطب البشري في 23 تخصص، وانطلقت اليوم وتستمر حتى 12 يونية الجاري وذلك للاطمئنان على سير انعقاد الامتحانات.

دوت الخليج واطمئن رئيس الجامعة خلال جولته على سير الامتحانات وتوفير كافة الإمكانات المتاحة مؤكداً أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات لتسيير أعمالها على أكمل وجه. حل أي مشاكل تقابل تقابل الطلاب وشدد حسن على ضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب وذلك من خلال جدول يتم وضعه والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات. وأجرى رئيس الجامعة حواراً مع طلاب الدكتوراه لاستطلاع آرائهم حول الامتحان متمنياً لهم التفوق والنجاح. تفقد كنترول الدراسات العليا وتفقد منصور كنترول الدراسات العليا ووحدة تجهيز الامتحانات بالكلية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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