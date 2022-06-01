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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /701320/موعد-مباراة-ليفربول-ومانشسترسيتي-فى-كأس-الدرع-الخيري

يستعد فريق ليفربول لمباراته ضد نظيره مانشسترسيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، يوم 30 من شهر يوليو، ضمن منافسات كأس الدرع الخيري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد حسم فريق مانشستر سيتي موسم 2021/2022 بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ليفربول كان وصيفاً للمسابقة، وتوج بمسابقتي كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.