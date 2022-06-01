نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات يونيو 2022 وتفاصيل تغيير بطاقات صرف المعاشات في المقال التالي
موعد صرف معاشات يونيو 2022 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيه، وذلك لمواجهة الغلاء الذي بدأ يجتاح مصر خلال الأيام الماضية، مع ظهور موجة التضخم على مستوى العالم وزيادة أسعار بعض السلع بشكل كبير خاصة الحبوب والزيوت وغيرها من السلع الأساسية للأسر المصرية.
موعد صرف معاشات يونيو 2022
يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيه 2022 صرف معاشات شهر 6 ، وذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلي الموجودة في كافة المحافظات، أو عن طريق المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش، أو من خلال ماكينات فوري الموجودة في المحلات.
وقد أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف المعاشات من مكاتب البريد كالتالي:
- سيتم صرف معاش شهر يونيو لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه يومي 1 و2 من الشهر.
- أما بالنسبة للمعاشات التي تتراوح ما بين ألف جنيه وحتى ألفي جنيه، فمن المقرر صرفها يومي 3 و4 يونيه.
- وبالنسبة للمعاشات التي تزيد عن ألفين جنيه فسيتم صرفها يومي 5 و6 من شهر يونيه.
معاشات بنك ناصر الاجتماعي
أما عن بنك ناصر الاجتماعي، فقد ذكر أنه سوف يتم صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيه بكافة فروع البنك الموجودة في كافة المحافظات، حيث يبلغ عدد فروع بنك ناصر 104 فرع، إلى جانب إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي، كما أشار بنك ناصر أنه قد تم توفير خدمة صرف المعاشات عن طريق ماكينات فوري والتي تضم أكثر من 200 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
تغيير بطاقات صرف المعاشات
يذكر أن التأمينات الاجتماعية قد أوضحت أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تحويل البطاقات الخاصة بصرف المعاشات البطاقة الزرقاء إلى بطاقة ميزة سوف تكون أول يونيو القادم، حيث سيتم تحويلها إلى بطاقة ميزة مجانا، وذلك لضمان خطة التحول المالي الذي يرعاه البنك المركزي المصري، يذكر أن عدد المصريين المستفيدين من المعاش يبلغ 10.7 مليون شخص، يقوم منهم 6.5 مليون بالصرف عن طريق البطاقات الزرقاء، وتقدم منهم 5.5 مليون شخص بطلب لتحويل صرف المعاشات إلى كروت ميزة، بينما تبقى مليون شخص ستنتهي صلاحية بطاقاتهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف معاشات يونيو 2022 وتفاصيل تغيير بطاقات صرف المعاشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.