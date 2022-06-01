موعد صرف معاشات يونيو 2022 وتفاصيل تغيير بطاقات صرف المعاشات

موعد صرف معاشات يونيو 2022 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيه، وذلك لمواجهة الغلاء الذي بدأ يجتاح مصر خلال الأيام الماضية، مع ظهور موجة التضخم على مستوى العالم وزيادة أسعار بعض السلع بشكل كبير خاصة الحبوب والزيوت وغيرها من السلع الأساسية للأسر المصرية.

موعد صرف معاشات يونيو 2022

يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيه 2022 صرف معاشات شهر 6 ، وذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلي الموجودة في كافة المحافظات، أو عن طريق المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش، أو من خلال ماكينات فوري الموجودة في المحلات.

وقد أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف المعاشات من مكاتب البريد كالتالي:

سيتم صرف معاش شهر يونيو لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه يومي 1 و2 من الشهر.

أما بالنسبة للمعاشات التي تتراوح ما بين ألف جنيه وحتى ألفي جنيه، فمن المقرر صرفها يومي 3 و4 يونيه.

وبالنسبة للمعاشات التي تزيد عن ألفين جنيه فسيتم صرفها يومي 5 و6 من شهر يونيه.

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