عاجل.. ننشر رابط التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - ويمكن لأولياء أمور الأطفال الراغبين فى تسجيل طلب التقديم للمدارس، التسجيل عن طريق باستخدام الرقم القومى للطفل.

وللتقديم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية، الدخول إلى هذا الرابــــط

وللتقديم للمستوى الأول لرياض الأطفال، الدخول إلى هذا الرابــــط

وبدأت فترة التقديم، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو المقبل، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة قبول أبنائهم على نفس الموقع خلال الفترة بين 1 و30 يوليو المقبل.

فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

وقبل أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال كالتالى:

أولا: بالنسبة لأولياء الأمور

يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقديم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الأطفال "الرسمى والرسمى لغات"، بالتسجيل الإلكترونى بداية من 1/6/2022، حتى 30/6/2022.

سن التقديم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن أربع سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقا للقرار الوزارى رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقع تسلم الملف للمدرسة "القبول النهائى"، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

ثانيا: المدارس الرسمية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

خلال فترة التقديم الإلكترونى، يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر فى حالة عدم قدرته على التسجيل الإلكترونى بنفسه، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب فى الالتحاق إلكترونيا بالمدارسة من خلال التطبيق الإلكترونى المعد للمدارس، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

وخلال الفترة من 1/7/2022/ إلى 31/7/2022، يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكترونى لموقف القبول أو عدم القبول المبدئى فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها.

ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكترونى لموقع تسليم أو عدم تسليم ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التى تم قبولها مبدئيا وفى حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

ثالثا: المدارس الرسمى لغات والمدارس الخاص "عربى ولغات" بالمرحلة الابتدائية

تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 1/6/2022 وحى 30/7/2022، بتسكين الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائى بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بها، وسوف يتعرض مسؤولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للمدرسة.

رابعا: المديريات والإدارات التعليمية:

بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال "الرسمى لغات":

بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور، تقوم الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتسيلم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بكل مديرية، والمسجلين عن طريق التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة، وذلك للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ومدارس رياض الأطفال "الرسمى"

تقوم المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة موقع التقدم الإلكترونى للمدارس التابعة لها، وموقف بت المدارس فى الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص للمديريات والإدارات التعليمية فى هذا الشأن، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين: توجيه رياض الأطفال وتوجيه المرحلة الابتدائى وإدارات وأقسام الإحصاء بالمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

خامسا: بالنسبة للطلاب الوافدين

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديرى المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيا على قاعدة البيانات المركزية.

وشددت الوزارة على الإعلان فى مكان ظاهر فى المدارس والإدارات التعليمية والمديريات، عن فتح باب التقدم الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مع اعتبار الموضوع هام جدا وعاجل وتحت إشراف مديرى المديريات بشكل شخصى.